Минская детская музыкальная школа искусств № 1 отмечает 100-летний юбилей

100 лет отмечает Детская музыкальная школа искусств № 1 имени Л. П. Александровской. Более 10 тыс. воспитанников получили музыкальное образование в одном из старейших учебных заведений Беларуси.

В малом зале Белгосфилармонии чествовали коллектив педагогов легендарного музыкального учреждения, а в большом зале состоялся юбилейный концерт, где самые яркие номера исполняли солисты и творческие коллективы школы, а также выпускники прошлых лет - ныне солисты ведущих творческих коллективов страны.