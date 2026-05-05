Минская детская музыкальная школа искусств № 1 отмечает 100-летний юбилей

100 лет отмечает Детская музыкальная школа искусств № 1 имени Л. П. Александровской. Более 10 тыс. воспитанников получили музыкальное образование в одном из старейших учебных заведений Беларуси.

В малом зале Белгосфилармонии чествовали коллектив педагогов легендарного музыкального учреждения, а в большом зале состоялся юбилейный концерт, где самые яркие номера исполняли солисты и творческие коллективы школы, а также выпускники прошлых лет - ныне солисты ведущих творческих коллективов страны.

За годы вековой истории Детская музыкальная школа искусств № 1 завоевала авторитет и признание республиканского и международного масштаба.

