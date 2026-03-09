3.72 BYN
Минская область стала лидером по развитию спортивной инфраструктуры
Минская область в лидерах по развитию спортивной инфраструктуры. Так, в регионе проведена масштабная работа в формате спорта, доступного каждому.
Во всех районах области сейчас имеется современный плавательный бассейн для атлетов и любителей. Акцент делается на увеличении количества спортивных объектов.
Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:
"Что касается развития спорта, в Минской области этому уделяется очень большое внимание. При поддержке главы государства только за последние пять лет было вложено 167 млн рублей. Это позволило нам возвести 11 знаковых объектов, в том числе лыжероллерную трассу в Борисове. У нас очень амбициозные планы, в том числе на этот год мы планируем модернизацию ледовой арены в Жодино. Будет продолжено строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в Несвиже, Крупках и Заславле. Планируется также завершение реконструкции городского стадиона в Дзержинске. Словом, будет делаться все для того, чтобы у всех желающих была возможность заниматься физической культурой, спортом в достойных условиях как на любительском, так и на профессиональном уровне".
За последние пять лет в Минской области появилось 11 новых современных объектов. В планах на 2026 год - завершение масштабных модернизаций и строек по всей области.