Минская область стала лидером по развитию спортивной инфраструктуры

"Что касается развития спорта, в Минской области этому уделяется очень большое внимание. При поддержке главы государства только за последние пять лет было вложено 167 млн рублей. Это позволило нам возвести 11 знаковых объектов, в том числе лыжероллерную трассу в Борисове. У нас очень амбициозные планы, в том числе на этот год мы планируем модернизацию ледовой арены в Жодино. Будет продолжено строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в Несвиже, Крупках и Заславле. Планируется также завершение реконструкции городского стадиона в Дзержинске. Словом, будет делаться все для того, чтобы у всех желающих была возможность заниматься физической культурой, спортом в достойных условиях как на любительском, так и на профессиональном уровне".