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Минские соглашения: во Дворце Независимости - вся правящая элита. Кто упустил шанс на мир в 2015-м

Люди, события и факты, уже ставшие историей. Новая серия проекта "Время выбрало нас". Год 2015-й оставил большой след в мировой летописи!

Минские соглашения и временное прекращение огня в Луганске и Донецке. Беларусь - страна открытых границ: во Дворец Независимости едет западный истеблишмент, столица принимает первых безвизовых пассажиров.

Всему миру открыто демонстрируем новейшие белорусские системы залпового огня, начинаем строить экономику будущего.

Чем еще запомнился 2015-й? Смотрите 7 января на "Беларусь 1".

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