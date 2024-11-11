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Минские соглашения: во Дворце Независимости - вся правящая элита. Кто упустил шанс на мир в 2015-м
Люди, события и факты, уже ставшие историей. Новая серия проекта "Время выбрало нас". Год 2015-й оставил большой след в мировой летописи!
Минские соглашения и временное прекращение огня в Луганске и Донецке. Беларусь - страна открытых границ: во Дворец Независимости едет западный истеблишмент, столица принимает первых безвизовых пассажиров.
Всему миру открыто демонстрируем новейшие белорусские системы залпового огня, начинаем строить экономику будущего.
Чем еще запомнился 2015-й? Смотрите 7 января на "Беларусь 1".
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