Минский метрополитен обновляет парк - на Автозаводскую линию выйдут новые пятивагонные составы
Минский метрополитен продолжает обновление подвижного состава. В электродепо "Могилевское" прибыли два новых пятивагонных поезда модели "Минск-2024" производства российского "Метровагонмаша". Это первые два состава из контракта на четыре поезда, которые впервые начнут постоянную работу на Автозаводской линии, заменяя устаревшие составы. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".
Как сообщил официальный представитель Минского метрополитена Андрей Дроб, новые составы станут частью масштабного обновления. "Особенность этих четырех поездов в том, что они пятивагонные, они будут эксплуатироваться на автозаводской линии, - заявил специалист. - То есть они впервые выйдут на эту линию для того, чтобы постоянно работать".
Решение о направлении новых поездов именно на эту линию связано с необходимостью замены старых составов, срок эксплуатации которых уже истекает. Новая модель уже хорошо зарекомендовала себя в столице. Семь четырехвагонных составов "Минск-2024", поставленных ранее, успешно работают на третьей (Зеленолужской) линии с 2024 года. Андрей Дроб подчеркнул, что составы изготовлены по индивидуальному заказу: "Они сделаны по нашему заказу, под наши стандарты".
В настоящее время на месте находится сервисная группа завода-изготовителя для проведения пуско-наладочных работ. "Она вот и сейчас приехала для того, чтобы передать поезда, отладить пуско-наладочные работы. И мы потом производим откатку. И запускаем поезда на линию", - рассказал представитель Минского метрополитена. Он также добавил, что в декабре ожидается прибытие еще двух составов.