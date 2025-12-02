Минский метрополитен обновляет парк - на Автозаводскую линию выйдут новые пятивагонные составы

Фото sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1984d5b2-6df7-423c-aed7-3e4f4f2e2e91/conversions/d173f50e-f5a3-4e85-ac68-c5680b71309b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1984d5b2-6df7-423c-aed7-3e4f4f2e2e91/conversions/d173f50e-f5a3-4e85-ac68-c5680b71309b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1984d5b2-6df7-423c-aed7-3e4f4f2e2e91/conversions/d173f50e-f5a3-4e85-ac68-c5680b71309b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1984d5b2-6df7-423c-aed7-3e4f4f2e2e91/conversions/d173f50e-f5a3-4e85-ac68-c5680b71309b-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото sb.by

Минский метрополитен продолжает обновление подвижного состава. В электродепо "Могилевское" прибыли два новых пятивагонных поезда модели "Минск-2024" производства российского "Метровагонмаша". Это первые два состава из контракта на четыре поезда, которые впервые начнут постоянную работу на Автозаводской линии, заменяя устаревшие составы. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

Как сообщил официальный представитель Минского метрополитена Андрей Дроб, новые составы станут частью масштабного обновления. "Особенность этих четырех поездов в том, что они пятивагонные, они будут эксплуатироваться на автозаводской линии, - заявил специалист. - То есть они впервые выйдут на эту линию для того, чтобы постоянно работать".

Решение о направлении новых поездов именно на эту линию связано с необходимостью замены старых составов, срок эксплуатации которых уже истекает. Новая модель уже хорошо зарекомендовала себя в столице. Семь четырехвагонных составов "Минск-2024", поставленных ранее, успешно работают на третьей (Зеленолужской) линии с 2024 года. Андрей Дроб подчеркнул, что составы изготовлены по индивидуальному заказу: "Они сделаны по нашему заказу, под наши стандарты".