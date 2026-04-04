Минскхлебпром предлагает щедрый пасхальный ассортимент и новинки к празднику

Выпечка к Пасхе от хлебозавода № 2. В ассортименте - кексы с посыпкой и орехами, с творогом и кефиром, а еще куличи и торты. Работают в три смены, чтобы успеть поставить продукцию в магазины столицы и всей страны. Порадуют в этом году и ПП-новинками.

Ольга Лазарчук, начальник кондитерского участка хлебозавода № 2 КУП "Минскхлебпром"

Ольга Лазарчук, начальник кондитерского участка хлебозавода № 2 КУП "Минскхлебпром": "Топ-1 у покупателей – это, конечно, наш кекс с творогом, арахисом, посыпками и декоративный. Также мы разработали новинку - это торт творожный весенний с маковой начинкой. Особой популярностью пользуется творожный кекс. С года в год мы наращиваем объемы, и покупателя он всегда находит".