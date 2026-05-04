3.77 BYN
2.83 BYN
3.31 BYN
Минское суворовское училище воспитывает защитников страны из военных династий
Одним из лучших учебных заведений Беларуси по праву считается Минское суворовское военное училище. Более 70 лет здесь готовят не просто отличников, а настоящих защитников. Строгая дисциплина, физподготовка, этикет и строевой шаг - то, чем наполнены будни суворовца.
За всю историю Минского суворовского училища школу мужества прошли более 13 тыс. ребят. И сегодня здесь уже складываются свои династии.
Подставить плечо товарищу, уважать старших и защищать младших - эти правила для курсантов Минского суворовского военного училища не просто слова. Сюда приходят в 13 лет, и дорога эта не для слабых. Кто-то мечтал об этом с детства, кто-то выбрал этот путь спонтанно, а для некоторых это продолжение семейной традиции.
Никите Тубольцу 15 лет, он курсант Суворовского военного училища. Связать жизнь с военной службой решился, глядя на родителей: отец и мать с честью носят погоны. Для Никиты семья всегда была примером для подражания и мотивации.
"Родители поддерживают, в нашей семье все построено на доверии. Беседовал с отцом на тему поступления в училище. Он сказал: "Если хочешь поступать - иди, но дороги назад не будет". Для меня это стало своего рода толчком", - рассказал вице-сержант Минского суворовского военного училища Никита Туболец.
Готовились к поступлению тоже вместе. Папа подтягивал физическую форму, мама помогала с теорией по школьным предметам. А еще личные истории о профессии в погонах, долге и тех, кто самоотверженно готов встать на защиту своего народа, помогли сделать правильный шаг. И время это только подтвердило. Сегодня Никита не просто молодой человек, а вице-сержант, отличник учебы.
"Каждый должен сам выбрать свой путь" - это принцип семьи Ткаченко. Военная профессия - дело трех поколений. Александр все детство провел в военных городках, видел тяготы службы изнутри и не побоялся связать жизнь с военным делом. А сегодня и дети тоже в форме. Дочь Екатерина служит планшетисткой в военно-воздушных силах, а сын Степан - суворовец.
В Суворовское Степан пришел после седьмого класса, однако еще с начальной школы знал, что будет военным, чтобы продолжить династию. Строевой шаг, стрельба в тире и даже ранний подъем - то, без чего сегодня молодой человек не может представить свою жизнь.
Две семьи, две династии, два примера того, как служба становится не просто работой, а смыслом жизни. Военное дело, переданное по наследству, - это не только патриотизм. Это еще и настоящая дружба и надежное плечо, а еще готовность встать на защиту своей страны.