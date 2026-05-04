Минское суворовское училище воспитывает защитников страны из военных династий

Одним из лучших учебных заведений Беларуси по праву считается Минское суворовское военное училище. Более 70 лет здесь готовят не просто отличников, а настоящих защитников. Строгая дисциплина, физподготовка, этикет и строевой шаг - то, чем наполнены будни суворовца.

За всю историю Минского суворовского училища школу мужества прошли более 13 тыс. ребят. И сегодня здесь уже складываются свои династии.

Подставить плечо товарищу, уважать старших и защищать младших - эти правила для курсантов Минского суворовского военного училища не просто слова. Сюда приходят в 13 лет, и дорога эта не для слабых. Кто-то мечтал об этом с детства, кто-то выбрал этот путь спонтанно, а для некоторых это продолжение семейной традиции.

Никите Тубольцу 15 лет, он курсант Суворовского военного училища. Связать жизнь с военной службой решился, глядя на родителей: отец и мать с честью носят погоны. Для Никиты семья всегда была примером для подражания и мотивации.

"Родители поддерживают, в нашей семье все построено на доверии. Беседовал с отцом на тему поступления в училище. Он сказал: "Если хочешь поступать - иди, но дороги назад не будет". Для меня это стало своего рода толчком", - рассказал вице-сержант Минского суворовского военного училища Никита Туболец.

Готовились к поступлению тоже вместе. Папа подтягивал физическую форму, мама помогала с теорией по школьным предметам. А еще личные истории о профессии в погонах, долге и тех, кто самоотверженно готов встать на защиту своего народа, помогли сделать правильный шаг. И время это только подтвердило. Сегодня Никита не просто молодой человек, а вице-сержант, отличник учебы.

"Каждый должен сам выбрать свой путь" - это принцип семьи Ткаченко. Военная профессия - дело трех поколений. Александр все детство провел в военных городках, видел тяготы службы изнутри и не побоялся связать жизнь с военным делом. А сегодня и дети тоже в форме. Дочь Екатерина служит планшетисткой в военно-воздушных силах, а сын Степан - суворовец.

В Суворовское Степан пришел после седьмого класса, однако еще с начальной школы знал, что будет военным, чтобы продолжить династию. Строевой шаг, стрельба в тире и даже ранний подъем - то, без чего сегодня молодой человек не может представить свою жизнь.