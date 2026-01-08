Минсктранс: Движение ряда автобусов и троллейбусов остановлено из-за погоды и ДТП

По информации от Минсктранса, с 06:15 из-за погодных условий остановлено движение автобусных маршрутов № 5э, 108.

С 06:01 на ул. Кунцевщина в направлении ДС Кунцевщина из-за ДТП остановлено движение троллейбусов маршрутов № 9, 25, 31.

С 06:16 на РК "Тубдиспансер" из-за погодных условий произошла остановка движения автобусов на маршрутах № 115э.

С 06:09 до 06:53 на ул. Пономаренко, просп. Пушкина в направлении ул. Гурского произошла остановка движения троллейбусов маршрутов № 7, 8, 9, 13, 44, 77.