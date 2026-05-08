Минспорта посетило мемориальный комплекс "Масюковщина"

Память павших в годы Великой Отечественной войны почтили министр спорта Сергей Ковальчук, вице-президент Национального олимпийского комитета Дмитрий Довгаленок, сотрудники ведомств, а также представители республиканских центров по олимпийским видам спорта. Цветы легли к мемориальному комплексу "Масюковщина".

"Мы всегда должны помнить о том, сколько сделали люди во благо мирного неба, нашей жизни. Мы живем в красивой стране, это заслуга людей, которые ради этого положили свои жизни", - отметил Сергей Ковальчук.