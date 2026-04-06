Минтруда и соцзащиты Беларуси готовит масштабное обновление системы госуслуг. В ближайшее время взаимодействие с ведомством станет проактивным. Это значит, что основные социальные выплаты и регистрационные процедуры будут происходить автоматически - без сбора справок и ожидания в очередях.

Масштабное обновление

Минтруда и соцзащиты сегодня ставит перед собой задачу: сделать социальные услуги максимально удобными и доступными. В этой связи белорусы уже в ближайшем времени ощутят ряд новаций.

Масштабное обновление затронет выплату пенсий по инвалидности. Так, если раньше людям с ограниченными возможностями после установления статуса необходимо было обращаться в органы соцзащиты, чтобы ее назначить, то новый алгоритм заработает на опережение. Как только в систему поступят данные из медучреждений, пенсия начнет выплачиваться автоматически, без задержек.

Елена Кирейкова, начальник управления информационных технологий Министерства труда и соцзащиты Беларуси:

"При наступлении ситуации, когда человеку устанавливается инвалидность, действительно может сработать триггер, отправить информацию в наши ресурсы, где автоматически происходит назначение, и гражданину не обязательно посещение наших органов. Для инвалидов это очень важно. Это люди особой категории, с ослабленным здоровьем. Понятно, что посещение госструктур для них утомительно".

Вторым направлением, которому уделит внимание ведомство, станет создание комплексных цифровых сервисов, объединяющих функции нескольких министерств. Родителям больше не придется обходить инстанции и собирать документы. Регистрация малыша по месту жительства, учет в ЗАГСе и назначение выплат от разовой помощи до ежемесячной будут происходить в одном цифровом пространстве.

Уйдут в цифру и больничные. В стране планируют отказаться от привычного бумажного зеленого листка нетрудоспособности. Ожидается, что электронный документ позволит быстрее и проще наладить взаимодействие между медучреждениями, работодателями и Фондом социальной защиты населения.

Елена Кирейкова, начальник управления информационных технологий Министерства труда и соцзащиты Беларуси:

"В 2026 году у нас еще запланировано комплексное тестирование, внедрение, назначение пособия по беременности и родам с использованием электронного больничного листка. Это командная работа двух ведомств - Министерства труда и Министерства здравоохранения. На этом мы не останавливаемся. Дальше у нас в перспективе и остальные виды пособий по временной нетрудоспособности".