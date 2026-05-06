Забота о поколении победителей: более 150 тыс. рублей направлено на помощь ветеранам в 2026 году

С каждым годом события Великой Отечественной войны отдаляются во времени, но в Беларуси бережно хранят память о подвиге народа и поддерживают тех, кто стал свидетелем тех страшных лет. Накануне 9 мая заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко в программе "Актуальное интервью" рассказала о том, сколько ветеранов сегодня живет в стране, какие меры поддержки для них предусмотрены, и почему диалог поколений становится с каждым годом все ценнее.

Как отметила Марина Артеменко, время неумолимо: количество живых свидетелей войны сокращается. На сегодняшний день в Беларуси проживает 574 ветерана Великой Отечественной войны. Из них 269 человек - это непосредственные участники боевых действий и инвалиды войны, сражавшиеся в рядах Красной Армии.

Существует и более многочисленная категория - лица, пострадавшие от последствий войны. Их насчитывается 5,5 тыс. человек, причем 90 % из них - бывшие узники фашизма.

Одной из главных традиций празднования Дня Победы является материальная поддержка от государства. В 2026 году по решению Президента Беларуси Александра Лукашенко выплаты будут производиться с 4 по 8 мая. Размеры помощи четко дифференцированы:

Ветераны Великой Отечественной войны: от 2,5 до 5 тыс. рублей.

Бывшие узники фашизма и семьи погибших военнослужащих: 1,5 тыс. рублей.

"Все это регламентировано постановлением правительства, размеры ежегодно утверждаются именно на уровне правительства", - подчеркнула замминистра, добавив, что каждый ветеран может ознакомиться с документом.

Марина Артеменко отметила, что материальная поддержка - это не главное. Гораздо важнее внимание и уважение, особенно со стороны молодежи.

"С каждым годом патриотические акции становятся все более масштабными, - рассказала она. - Судьбы ветеранов - это учебник патриотизма, написанный самой жизнью".

В стране проходят шествия, творческие фестивали, возложения и парады. Однако ключевая цель всех мероприятий - не просто "галочка", а активизация диалога между поколениями. Пока ветераны еще могут сами рассказать свою историю, важно использовать каждую минуту этой живой связи.

Система помощи ветеранам в Беларуси носит всеобъемлющий характер и работает не только в праздники.

Медицина : 100 % охват диспансеризацией, бесплатное зубопротезирование, лекарства и средства социальной реабилитации.

: 100 % охват диспансеризацией, бесплатное зубопротезирование, лекарства и средства социальной реабилитации. Санатории: В 2025 году в 4 санаториях Минтруда оздоровились 45 ветеранов. Если поездка противопоказана по здоровью, предусмотрена денежная компенсация - 10 базовых величин (помощь получили 380 человек).

Быт: Скидки на ЖКХ, ежемесячные надбавки к пенсиям.

Особого внимания заслуживает проект "Территория комплексной заботы", который включает создание безопасных условий проживания, ремонт жилья и благоустройство территорий. Только за первый квартал 2026 года на эти цели было затрачено более 152 тыс. рублей. Замминистра заверила: местные органы власти знают каждого ветерана в лицо и держат на контроле все потребности, привлекая к помощи волонтеров и молодежные организации.

С 1 мая 2025 года в стране действует обновленный закон "О ветеранах". Документ был принят по запросу общества в юбилейные годы.

Основные изменения:

Бывшие узники фашизма получили расширенные льготы в сфере здравоохранения (бесплатные лекарства, протезирование, лечение в санаториях).

Труженики тыла также получили прибавки к пенсиям.

Всего новый закон охватил порядка 8 тыс. граждан. Кроме того, в нем законодательно закреплена роль ветеранских объединений в патриотическом воспитании молодежи.

Отвечая на вопрос о приоритетах государства, Марина Артеменко подчеркнула: "Важно, чтобы наши дети изучали историю войны только по хроникам, никогда не знали ужасов и всегда ценили мирное небо. Но чтобы его ценить, надо знать, какой опыт есть у нашей страны, какое сильное и мужественное поколение было рождено в то трудное время. Эти ценности вечны".

В Министерстве труда заверяют: никто из ветеранов не останется без внимания и помощи. Все необходимые выплаты и льготы будут предоставлены в полном объеме.