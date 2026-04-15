Минздрав Беларуси проводит экспертизу качества медпомощи женщине, пострадавшей при родах в 2025 году

Министерство здравоохранения обратило внимание на ситуацию, возникшую с пациенткой, которой в 2025 году оказывалась медицинская помощь в 5-й городской клинической больнице города Минска.

Елена Павлова, замначальника управления контроля медицинской деятельности Министерства здравоохранения Беларуси: "В дополнение к комиссии комитета по здравоохранению Мингорисполкома в настоящее время работает комиссия Министерства здравоохранения с участием ведущих специалистов республики в области акушерства, гинекологии и хирургии. Проводится экспертиза качества оказания медицинской помощи на всех этапах. По результатам работы комиссии будет дана соответствующая оценка оказания медицинской помощи, при необходимости будут приняты меры реагирования".