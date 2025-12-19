3.68 BYN
2.94 BYN
3.45 BYN
"Мир не ограничивается странами Запада, нужно работать с теми, кто нас ждет" - делегат ВНС Дьяченко
В первый день работы ВНС Президент Беларуси обратился с Посланием белорусскому народу и парламенту.
19 декабря - во второй день работы - делегаты примут Программу социально-экономического развития Беларуси на ближайшие 5 лет.
"Для меня было важно и приятно, и, знаете, некое чувство окрыленности, что глава государства говорит о том, что мы будем жить мирно, следовательно, у нас будет стабильность. Хочется творить, хочется дерзать, хочется делать мир, эту страну - все - краше и лучше, потому что нам есть ради чего и для кого жить и все это делать", - поделилась Анна Серко, делегат VII Всебелорусского народного собрания, первый секретарь Полоцкого районного комитета БРСМ.
Олег Дьяченко, делегат VII Всебелорусского народного собрания, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Глава государства отметил, что мир не ограничивается только западными странами. Для нас очень большое преимущество заключается в работе по линии дальней дуги. Надо работать с теми, кто нас ждет. Для этого очень важно, чтобы наша продукция была высококачественной, сочетание цены и качества было выдержано, чтобы мы могли продвигать нашу продукцию на рынки Африки и Юго-Восточной Азии".