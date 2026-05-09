Мирные залпы салюта в Могилеве напомнили о великом подвиге народа и цене мира

Память о Великой Отечественной войне вечна, а праздник - День Победы - всегда будет в наших сердцах. Это главный лейтмотив марафона мероприятий, который 9 Мая объединил жителей и гостей Могилева.

Площадь Славы в областном центре стала главной площадкой праздника неслучайно - здесь на барельефах увековечен боевой и трудовой подвиг жителей региона.

Могилевчане и гости города пришли сюда, чтобы еще раз поздравить с праздником родную страну, перенесшую все тяготы Великой Отечественной. У каждого белоруса есть своя семейная история.

Выступили несколько десятков творческих коллективов, солисты, вокалисты, в том числе Могилевской областной филармонии. "Они выстояли, чтобы мы жили" - вся суть отражена в самом названии большого концерта.

К патриотической акции "Споем "День Победы" вместе!" присоединились и жители Могилевского региона, каждое слово этой песни отзывается в душе каждого.