Мирные залпы салюта в Могилеве напомнили о великом подвиге народа и цене мира
Память о Великой Отечественной войне вечна, а праздник - День Победы - всегда будет в наших сердцах. Это главный лейтмотив марафона мероприятий, который 9 Мая объединил жителей и гостей Могилева.
Площадь Славы в областном центре стала главной площадкой праздника неслучайно - здесь на барельефах увековечен боевой и трудовой подвиг жителей региона.
Могилевчане и гости города пришли сюда, чтобы еще раз поздравить с праздником родную страну, перенесшую все тяготы Великой Отечественной. У каждого белоруса есть своя семейная история.
Выступили несколько десятков творческих коллективов, солисты, вокалисты, в том числе Могилевской областной филармонии. "Они выстояли, чтобы мы жили" - вся суть отражена в самом названии большого концерта.
К патриотической акции "Споем "День Победы" вместе!" присоединились и жители Могилевского региона, каждое слово этой песни отзывается в душе каждого.
Еще одна традиция в День Победы - праздничный салют. Небо над Могилевом озарилось мирными залпами, напомнившими о великом подвиге и цене мира.