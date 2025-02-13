Способно ли государство, которое находится на дотации других государств, управляется извне, выдержать те обязательства, которые будут формализованы в рамках любого вида или формата переговоров? Этот вопрос в программе "Война и мир" поднял посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Минские переговоры - это был последний шанс избежать большого кровопролития, которое продолжается уже три года, считает дипломат. "Это была достаточно реалистичная возможность, чтобы выйти на дальнейшие договоренности. Это удовлетворяло, по крайней мере, определенную часть украинских жителей, украинских элит. И это было каким-то хотя бы промежуточным решением, которое позволяло снять то напряжение , - отметил он. - Договариваться или реализовывать какие-то договоренности можно тогда, когда этого хотят обе стороны. А уж тем более, когда внешние игроки, стоящие за официальными интерфейсами, не хотят урегулирования конфликта, а только его имитацию, то тогда вряд ли эти переговоры выйдут на какие-то конструктивные договоренности".

Родион Мирошник рассказал, что на протяжении 8 лет принимал участие в переговорном процессе. По его словам, каждую попытку выйти на хотя бы промежуточные решения Украина буквально через считаные часы нарушала. А таких попыток было как минимум более 20, когда договаривались о режиме прекращения огня.

"Как минимум пять переговорных площадок, которые существовали за это время, начиная от Киева, Женевы вплоть до Стамбула, характеризовались одной объединительной вещью: Россия выступала в качестве миротворца. От нее исходила инициатива по вариантам урегулирования конфликта. А Украина с какой-то поддержки или понукания Запада предпринимала шаги боевых срывов", - отметил посол.

Родион Мирошник:

"Россия открыта к различным вариантам диалога. Президентом РФ было подчеркнуто, что важен результат. Важно не просто провести переговоры. Мы не придерживаемся точки зрения, что давайте заморозим конфликт, а дальше посмотрим. Такая постановка вопроса Россию не устраивает в принципе, потому что мы уже достаточно много раз наступали на эти грабли, и сейчас повторять их никто не намерен".

По словам дипломата, сейчас Украина переживает определенный кризис власти, поскольку ее президент нелегитимен. И какие бы договоренности не были достигнуты, его подпись может быть подвергнута сомнениям. "Поэтому в данном случае, есть серьезные вопросы по отношению к легитимности нынешнего президента и тем шагам, которые потенциально необходимо сделать для того, чтобы легитимность Верховной Рады или спикера Верховной Рады была каким-то образом подтверждена", - считает посол.