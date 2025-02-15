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Война и мир | Преступления киевского режима | Закончится ли украинский конфликт?

15.02.2025

Подписывая Минские соглашения, украинская власть преследовала только одну цель - получить передышку, потому что армия была разгромлена, моральный дух был на нуле. Договариваться или реализовывать какие-то договорённости можно тогда, когда этого хотят обе стороны. Нынешней украинской власти доверять нельзя. Переговоры, если будут вести, надо вести не с Украиной, а с США и Европой, потому что они кукловоды, которые дёргают за ниточки. В новом выпуске проекта "Война и мир": - Штурм донецкого аэропорта - Как начинался конфликт? - Обстрелы гражданских в Донбассе

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Война и мир | Преступления киевского режима | Закончится ли украинский конфликт?

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