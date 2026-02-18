3.72 BYN
2.85 BYN
3.38 BYN
Миротворческая миссия Беларуси: российские военнопленные улетели домой после обмена и лечения
Еще одно подтверждение последовательной позиции Беларуси: ценность человеческой жизни превыше всего. Белорусская сторона продолжает выполнять свою гуманитарную миссию и оказывать содействие в вопросах обмена и освобождения людей.
Все обменные мероприятия проводятся лично по поручению главы государства согласно двум принципам: среди тех людей, которые участвуют в обменных операциях с одной и с другой стороны, чужих для страны нет, все просьбы к Беларуси как организатору процесса должны быть обязательно выполнены.
Ранее в рамках белорусско-украинских отношений украинской стороной в добровольном порядке была доставлена группа российских военнослужащих. 18 февраля из Беларуси в Россию отправляются военнослужащие, которые еще несколько недель назад проходили лечение в больнице Гомельской области после освобождения из плена.
Курс на выздоровление взят, теперь их ждут дома. Улетают бойцы со словами благодарности белорусским врачам и лично главе государства.
"Просто словами не могу передать огромное спасибо за все то, что он делает для своей страны", - отблагодарил военный.
Беларусь последовательно реализует гуманитарную миссию, основанную на принципах добрососедства и спасения жизней. Тема возвращения людей на родину неизменно остается в центре внимания Президента Беларуси.
Ранее в рамках двусторонних договоренностей белорусская сторона передала Украине 31 гражданина. Эта гуманитарная акция стала очередным этапом длительной работы, которая неоднократно приводила к освобождению людей как в пользу Украины, так и в пользу России.
Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:
"Наш Президент поступательно выступает за стабилизацию ситуации в регионе, налаживание диалога между всеми государствами и решение всех спорных вопросов сугубо мирным путем".
Ответным шагом со стороны Украины стала передача группы российских военнослужащих. Учитывая состояние их здоровья, по прямому поручению Александра Лукашенко они были незамедлительно размещены в медицинском учреждении Гомельской области.
Здесь для них на протяжении двух недель создали все условия для лечения и восстановления, необходимые для безопасного возвращения домой - от первичного обследования до реабилитационных процедур. Врачи констатируют: состояние здоровья позволяет отправиться домой.
"Сразу набрал матери и отцу. Они заплакали, я очень сильно обрадовался. Они радостные, довольны, спасибо огромное, говорят, Александру Григорьевичу за поддержку и помощь, оказанную со стороны Беларуси", - рассказал военный.
Все это время военнослужащие находились под постоянным наблюдением специалистов и поддерживали связь с родными.
Одному из бойцов, нуждающемуся в более сложном лечении, 18 февраля была проведена операция, после чего на специальном борту он был направлен для продолжения лечения в Российскую Федерацию.
"Поначалу даже думал, что, может, это сон, мне это все снится. Оказалось все совсем иначе. Приехали в Беларусь, нас обменяли. К нам начали хорошо относиться, заботиться, оказали первую помощь. Мне операцию сделали, из руки достали осколок, в локте был. А так врач заходил каждые минут 10", - поделился пострадавший боец.
Беларусь по-прежнему продолжит выполнять свою миротворческую миссию, оставаясь площадкой для гуманитарного взаимодействия и деэскалации конфликта. Эта работа будет продолжена как в интересах России, так и в интересах Украины.