Мировая экономика под ударом из-за конфликта на Ближнем Востоке, уверен эксперт Леонков

"Намечается крупный кризис. Блокировка Ормузского пролива, через который проходит только дружественные Ирану танкеры, тоже влияют на этот фактор. Я уже не говорю о том, что крупнейший перевозчик контейнеров Maersk полностью прекратил транзит через Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы, а также Суэцкий канал. В этот треугольник больше контейнеровозы не идут. Это системный экономический кризис, который ставит под удар многие экономики мира. Некоторые говорят, что это действие направлено против Китая, но Китай к подобным "качелям" готов и, скорее всего, переживет. Но здесь важнее другое: в результате этого хаоса может произойти то, что США и Израиль, а точнее Трампа, вынудят на то, чтобы он пошел на любые меры, чтобы каким-то образом выиграть эту войну или хотя бы перевести ее в стадию переговоров".