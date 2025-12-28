3.71 BYN
2.91 BYN
3.43 BYN
Мировые эксперты поздравляют белорусов с наступающим Новым годом
В преддверии нового 2026 года эксперты со всего мира обращаются к белорусскому народу с поздравлениями и пожеланиями.
Стив Самарин, политолог (США):
"2025 год подошел к концу. Год был очень интересным, в какой-то степени судьбоносным, хотя далеко не простым. Мы с вами видели, как наши отношения начали теплеть. Мы стали свидетелями того, как все ужасные вещи, которые создала предыдущая администрация Соединенных Штатов, уходят в прошлое. 2026-й должен стать годом мира, надежды и всего самого наилучшего. От всей души желаю здоровья вам и всем вашим близким".
Ильгар Велизаде, политолог, публицист (Азербайджан):
"С большим удовольствием поздравляю белорусский народ, всех жителей страны с наступающим Новым годом. Надеемся, что в следующем году Беларусь как государство, белорусское общество в этих в сложных водах международной политики будет достойно реализовывать тот курс, который позволяет стране оставаться независимым, суверенным государством, который обеспечивает интересы своих граждан. Я хотел бы пожелать всем нашим братьям Беларуси крепкого здоровья, свершения их самых сокровенных желаний".
Евгений Шмидт, депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии":
"От себя лично желаю всему народу Беларуси хороших, счастливых праздников, благословенного Рождества, а также мира, чтобы, несмотря на попытки дестабилизирующих сил, в Европе наступил мир, открылись границы, были сняты санкции. Желаю того, чтобы восстановилось добрососедство, чтобы мы могли свободно общаться во имя свободной, счастливой и благополучной Европы".
Александр Песке, аналитик, журналист, издатель журнала "Русская Швейцария":
"Дорогим и уважаемым белорусам я желаю в этом году ровного и постепенного созревания и развития вашего общества. Хочу поздравить вас с наступающим 2026 годом. Не давайте себя вгонять в нервозность, идти на поводу трендов или модных явлений. Будьте самими собой. Мы вас именно такими знаем, любим и уважаем".