Много вопросов и неоткрытых тайн: уникальная лаборатория биологии белка открылась в БГУ

Гарант интеллектуальной и одна из составных частей национальной безопасности - уникальная лаборатория структурной и функциональной биологии белка открылась на базе биологического факультета БГУ. Проект поддержал Президент. А при комплектации лаборатории и ее оснащении (а в одном месте собрано исключительное оборудование, которого на сегодняшний день в стране больше нет нигде) использовали опыт китайского вуза-партнера.

Олег Баранов, академик-секретарь отделения биологических наук НАН Беларуси:

"Что касается белка, действительно, здесь остается большое количество вопросов, большое количество неоткрытых тайн и возможностей, которые таят данные молекулы. Поэтому, действительно, мы ожидаем от данного центра важные прорывы как в научной, так и в практической деятельности, потому что все биотехнологические процессы, все биотехнологические предприятия именно основаны на изучении и использовании белковых молекул. Это и наша БНБК, это и наши различные медицинские учреждения и вообще все аспекты жизни".

Еще одна уникальность исследовательского центра - он реализует важный сплав: образование, науку и производство.

Андрей Король, ректор БГУ: "Уже начиная со второго курса, мы очень активно работаем с заказчиками кадров, наши студенты проходят практику, мы уже выстраиваем траектории, определяем, кто к чему способен. Собственно говоря, это та модель, которая находится на острие копья, которая востребована не только для сегодняшнего момента, но и для завтрашнего, может даже, и для послезавтрашнего".