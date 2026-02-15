3.72 BYN
Много вопросов и неоткрытых тайн: уникальная лаборатория биологии белка открылась в БГУ
Гарант интеллектуальной и одна из составных частей национальной безопасности - уникальная лаборатория структурной и функциональной биологии белка открылась на базе биологического факультета БГУ. Проект поддержал Президент. А при комплектации лаборатории и ее оснащении (а в одном месте собрано исключительное оборудование, которого на сегодняшний день в стране больше нет нигде) использовали опыт китайского вуза-партнера.
Олег Баранов, академик-секретарь отделения биологических наук НАН Беларуси:
"Что касается белка, действительно, здесь остается большое количество вопросов, большое количество неоткрытых тайн и возможностей, которые таят данные молекулы. Поэтому, действительно, мы ожидаем от данного центра важные прорывы как в научной, так и в практической деятельности, потому что все биотехнологические процессы, все биотехнологические предприятия именно основаны на изучении и использовании белковых молекул. Это и наша БНБК, это и наши различные медицинские учреждения и вообще все аспекты жизни".
Еще одна уникальность исследовательского центра - он реализует важный сплав: образование, науку и производство.
Андрей Король, ректор БГУ: "Уже начиная со второго курса, мы очень активно работаем с заказчиками кадров, наши студенты проходят практику, мы уже выстраиваем траектории, определяем, кто к чему способен. Собственно говоря, это та модель, которая находится на острие копья, которая востребована не только для сегодняшнего момента, но и для завтрашнего, может даже, и для послезавтрашнего".
Основой реализуемого в БГУ проекта - Центра биологии - станет учебно-лабораторный корпус. В настоящее время он активно строится. Первые занятия запланированы на 2027-28-й учебный год.