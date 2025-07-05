МНС Беларуси: нужно ли платить налог при сборе ягод и грибов

Министерство по налогам и сборам Беларуси напомнило об особенностях налогообложения при сборе и реализации ягод, грибов и другой дикорастущей продукции, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ведомство.

От уплаты подоходного налога освобождаются доходы физических лиц, полученные от продажи другим физлицам грибов, ягод, лекарственных растений, орехов и другой дикорастущей продукции, а также доходы физлиц, полученные от сбора и сдачи лекарственного растительного сырья, дикорастущих ягод, орехов и плодов, грибов, другой дикорастущей продукции организациям и индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность по промысловой заготовке (закупке) указанной продукции.

В МНС напомнили, что необходимо соблюдать условия розничной торговли такой продукцией. Во-первых, она должна проходить самостоятельно, без привлечения других физических лиц. Во-вторых, торговать нужно на торговых местах, то есть на рынках или в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах.

При закупке дикорастущей продукции как индивидуальные предприниматели, так и организации должны придерживаться правил оформления документов. Для ИП это акт закупки товаров, сырья, материалов установленной формы. Для организаций - самостоятельно разработанный первичный учетный документ. Например, закупочный акт, ведомость на закупку дикорастущих растений и (или) их частей у населения.