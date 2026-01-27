Мобилизованы все силы дорожных служб - из-за гололеда в Гомельской области введен план "Погода"

С капризами циклона справлялись в Гомеле и Гродно.

Cильные осадки в виде ледяного дождя уже вторые сутки идут по всей территории региона. Опасная скользкая корка образовалась на тротуарах и дорогах.

Чтобы минимизировать последствия циклона "Леони", мобилизованы все силы дорожных служб, помогают и привлеченная техника сторонних организаций.

Дмитрий Калыхан, заместитель гендиректора Гомельского городского ЖКХ:

"Техника находилась в режиме дежурства. Как только выпадали осадки, она выезжала на территорию Гомеля, работала круглосуточно всю ночь. Задействовано порядка 60 единиц техники. Особый акцент обработке тротуаров, дворовых территорий. Улично-дорожной сети также уделяется особое внимание. На регулярной основе производится посыпка противогололедным составом ПСС. Смесей на складах в достаточном количестве".

"Тротуары очень скользкие, мало, где чищены тротуары, - говорит прохожий. - Вот здесь почищено, а там дальше такой слой льда".

"Тут нормально, в пятом микрорайоне упала, шла 35 минут до остановки. А тут нормально. Уже посыпали, нормально", - рассказала женщина.

Отмена рейса в гомельском аэропорту

Гомельский аэропорт временно приостановил приемку и отправку воздушных судов. 76 пассажиров, которые намеревались улететь из Гомеля в Москву, вынуждены были поменять свои планы. Авиаперевозчик старается минимизировать дискомфорт для пользователей услуг "Белавиа".

Николай Мурашко, начальник Гомельского филиала ГП "Белаэронавигация":

"Мы подготовили аэродром, он был в абсолютно хорошем состоянии, абсолютно пригодным для полетов даже в такую погоду, но в 5:50 пошел переохлажденный дождь при -5 градусах, просто ливень. И через 20 минут у нас полоса стала непригодна, т.е. на ней 1 сантиметр льда. Отменили рейс московский, сегодня в 15:10 должен был сесть самолет, в 15:55 улететь: Москва – Гомель - Москва. Авиакомпания занимается пассажирами, есть правила действий в таких ситуациях".

Повышенный риск на дорогах

В состоянии полной готовности службы МЧС. Спасатели буксировали застрявший в снегу передвижной ФАП в Жлобинском районе. А в Ельском в ледяной плен попал автомобиль скорой помощи. Госавтоинспекция напоминает о повышенных рисках на скользкой дороге. Совет водителям и пешеходам - быть предельно внимательными.

Руслан Колесников, начальник управления ГАИ УВД Гомельского облисполкома:

"Водителям следует отказаться от поездок без надобности, также при участии в дорожном движении следует выбирать безопасную скорость до впереди движущегося транспортного средства и дистанцию. Пешеходам следует переходить проезжую часть с особой внимательностью и осмотрительностью, убедившись, что транспортное средство предоставляет преимущество в движении".

Наледи на стеклах автомобилей

Набирает популярность тренд из соцсетей, где водители снимают, как за обычным стеклом автомобиля образуется второе ледяное окно. Морозная погода создает идеальные условия для такого "двойного остекления", которое серьезно осложняет жизнь автовладельцам. Категорически нельзя пытаться лить на стекло кипяток. Это может привести к трещинам.

Увеличилось количество обращений с травмами

В больницах увеличилось количество обращений с травмами, полученными при падениях на скользких участках.

Петр Кондращук, травматолог-ортопед Городской клинической больницы скорой медицинской помощи г. Гродно:

"Травмы, повреждения капсульно-связочного аппарата, растяжения, переломы со смещением, ушибы с болевым синдромом. Открыли дополнительный кабинет для приема, нам помогают врач из приемного покоя. Взяли на себя часть репозиций, которые обычно проводятся у нас при переломах со смещением".