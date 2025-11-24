Мобильный каток у Дворца спорта в Минске открыл новый сезон

Мобильный каток у Дворца спорта в белорусской столице открыт - он работает ежедневно с 10:00 до 23:45. Продолжительность сеанса 45 минут, для начинающих предоставляются услуги инструктора. Бодрого настроения добавят музыкальное и световое сопровождение. Традиционно у катка работают и пункты проката.

"Основные правила перед выходом на лед - хорошо разогреться и размять коленные суставы и голеностоп, качественно зашнуровать коньки. У нас также есть тренажеры и индивидуальные упражнения, т. е. мы огораживаем сектор специальным фишками и занимаемся с детьми", - рассказал инструктор по катанию на коньках Алексей Скачков.

Василий Дегтярев, директор мобильного катка:

"Массовые катания у нас будут идти с 10:00 до 23:45, также здесь будут проводиться детские хоккейные турниры, соревнования по фигурному катанию и открытые мастер-классы для всех желающих. В новогоднюю ночь каток будет радовать минчан своей работой до 4 часов утра".