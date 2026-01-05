Модернизация, качество продукции, современное оборудование - как сегодня работает "АМКОДОР - ЛЕСМАШ"

Обновленный "имидж" заводов - один из ключевых факторов повышения качества продукции и увеличения заказов. БЕЛАЗ модернизировал цех сборки, испытаний автомобилей и тягачей. В авангарде и "АМКОДОР", где создаются мощные машины для лесопромышленного комплекса.

Продуманное благоустройство

У предприятия "АМКОДОР-ЛЕСМАШ" сегодня новый "имидж" - яркие фирменные цвета. Сам же фасад - энергосберегающий. Модернизация затронула цеха, интерьеры офисов и служебные помещения - комфорт во всем - результат продуманного благоустройства.

Дмитрий Барташевич, гендиректор ООО "АМКОДОР-ЛЕСМАШ":

"Важно было сделать так, чтобы людям каждый день хотелось приходить на завод. Это светлые, просторные гардеробы и просторные цеха. Это пешеходные дорожки определенной ширины для велосипедов и колясок, чтобы люди могли провожать или встречать наших сотрудников".

"ЛЕСМАШ" - завод полного цикла и работает безотходно. Новые возможности появились благодаря современному оборудованию - роботизированному сварочному комплексу, станкам с числовым программным управлением.

Передняя моторная рама для харвестеров и форвардеров обрабатывается на новейшем станке. Причем целиком. Технологически выполняется до 200 операций за одну смену. Раньше на это ушла бы целая неделя.

Дмитрий Мамчик, первый заместитель гендиректора ООО "АМКОДОР-ЛЕСМАШ":

"Машины лесопромышленного комплекса - тяжелый вид техники, предусматривает точность сборки. Данное оборудование позволяет все это обеспечить - сопрягаемость деталей, точность поверхности обработки. Мы говорим о том, что качество машин возрастает в разы".

90 % комплектующих - белорусского производства.

Дмитрий Мамчик, первый заместитель гендиректора ООО "АМКОДОР-ЛЕСМАШ":

"Получилась возможность заменить критический импорт - это манипуляторы, тандемные мосты, контроллеры и джойстики управления".

В помощь аграриям - зерносушильные комплексы

Холдинг "АМКОДОР" вносит вклад и в развитие АПК. Так, в Крупках на заводе "Можа" реализуют инвестпроект по расширению площадей предприятия, что позволит увеличить мощности его выпускаемой продукции, а это зерносушильные комплексы. Техника востребована не только в Беларуси, но и в других странах.

Андрей Ладовский - директор ООО "АМКОДОР-Можа":

"На данный момент мы реализуем инвестпроект, в ходе которого у нас появится 10 тыс. квадратных метров площадей и складские помещения. Это позволит нам нарастить объемы продукции. Это уже современные ЗСК производительностью 300 тонн и выше. Из последних новинок - конвейерная зерносушилка, которая прошла испытания и работает в РБ и Казахстане".