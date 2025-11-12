3.67 BYN
Модернизация с оглядкой на экологию: какие изменения ждут ОАО "Доломит"
Увеличить мощности и при этом сохранить экологию - такую задачу сейчас решают в Витебске. Здесь работает предприятие "Доломит", которое в последнее время находится в поле зрения пользователей соцсетей. Люди выкладывают ролики о недопустимом уровне вредных веществ, о плачевном экологическом состоянии целого микрорайона.
Ситуация с пыльным производством находится на контроле руководства Витебской области, а также в поле зрения специалистов республиканского уровня.
Предприятие на севере страны является единственным в Беларуси, которое добывает и перерабатывает доломитовое сырье. Минерал используют в сельском хозяйстве, металлургии. На производстве работают около 700 человек, в основном жители Рубы, который раньше был поселком, а сейчас стал микрорайоном областного центра.
Александр Головень и Александр Михальченко работали на производстве много лет. Сейчас они находятся на заслуженном отдыхе, но за судьбой предприятия следят. Жители микрорайона, где и оседает доломитовая пыль, заинтересованы, чтобы в предприятие вдохнули новую жизнь.
"Для живущих здесь - это рабочие места. Улучшать это нужно, особенно если это экономично", - отметил житель г. Витебска.
На повестке - модернизация предприятия, а также мониторинг окружающей среды. В микрорайоне Руба проводятся постоянные лабораторные исследования воздуха. Важно не допускать превышения норм выбросов.
Дмитрий Петруша, зампредседателя Витебского облисполкома:
"Мы понимаем, что граждан волнует вопрос с запыленностью данного микрорайона. Даже если сегодня ПДК не превышает действующих норм, то просто запыленность доставляет определенные неудобства. Поэтому поставлена однозначная задача по устранению причин, которые сегодня приводят к запыленности данного микрорайона. Наши люди, которые проживают на данной территории, должны проживать в комфортных условиях".
Владимир Наумович, первый заместитель министра архитектуры и строительства Беларуси:
"Никаких скрытых факторов нет. Угрожающих обстоятельств для населения, жизни, здоровья не присутствует. Если органы контрольные фиксируют какие-то превышения по нормам, то предприятие оперативно реагирует. В части модернизации намечены планы министерством. В рамках холдинга "Гранит" предприятие "Доломит" эти планы реализовывает".
Витебский "Доломит" с недавнего времени - часть холдинга, где управляющей компанией является предприятие "Гранит". Поэтому сейчас все задачи предстоит решать совместно, в том числе и с пылью, которая идет от производства.
Валерий Батура, первый заместитель гендиректора РУПП "Гранит":
"Те проблемы, которые стоят перед ОАО "Доломит", (это в основном модернизация, восстановление операционных установок для улучшения экологической обстановки) рассматриваются на совместных совещаниях. Мы приложим все усилия, чтобы эти задачи были выполнены в срок и качественно".
Первый этап комплексной модернизации уже идет. На предприятии установят энергоэффективное оборудование. 40 % продукции будет проходить через современную систему очистки, что снизит выброс пыли вдвое. Оборудование уже доставили. Линия должна быть введена в строй в 2026 году.
Сергей Соглаев, гендиректор ОАО "Доломит":
"Без комплексной модернизации те задачи, которые ставятся, невыполнимы. Поэтому основная задача предприятия - не снижать, а наращивать объемы в тесной увязке с комплексной модернизацией".
При этом важно не только модернизировать производство, но и сделать жизнь людей целого микрорайона максимально комфортной.