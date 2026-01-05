Могилевчанина задержали за распространение особо опасного психоторопа

Подозреваемый забирал из тайников крупные партии, делил на мелкие дозы и распространял через закладки на территории Могилева и Бобруйска.

"Могилевчанин около 2 месяцев работал курьером интернет-магазина, забирал из тайников. При нем в автомобиле и закладках обнаружено и изъято свыше 1,3 кг особо опасного психотропного вещества. Следователями возбуждено уголовное дело за незаконный наркооборот в составе организованной группы. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы".