Молитва и ощущение внутреннего обновления: прихожане делятся своими чувствами в Рождество

Праздничные богослужения в Беларуси объединили тысячи верующих под сводами церквей. Главным центром торжеств в Минске остается Свято-Духов кафедральный собор. Здесь готовятся к вечернему богослужению и торжественной встрече Патриаршего Экзарха всея Беларуси.

В храме в полночь началась божественная литургия. Тысячи верующих пришли, чтобы поздравить друг друга, чтобы славить Иисуса Христа.

К Рождеству Христову люди себя готовят, стараются очистить свою совесть с таинствами покаяния. К празднику готовятся, наводят порядок дома. Но самое главное, конечно, чтобы был порядок в душе. Иерей Евгений Алферов, клирик Свято-Духова кафедрального собора Минска:

Ровно в 16:45 приезжает митрополит Вениамин. Владыка возглавит службу, которая начнется в 17:00 в кафедральном соборе.

Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

"Возвращение к житиям святых, к образу жизни Христа Спасителя, который не пользовался никакими благами человеческими. Как и мы переживал и холод, и зной, и усталость, тем не менее он являл пример совершенного человека, который не подвластен каким-то дурным неправильным поступкам, мыслям, чувствам, а несет только радость, пользу, исцеление людям и многое другое".