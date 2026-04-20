Многогранная музыка души: фестиваль "Наши голоса" собрал в Минске более ста участников

Безграничный мир творчества и многогранная музыка души - ежегодный фестиваль "Наши голоса" объединил на минской сцене детей и молодежь, которые чувствуют мир более тонко и ощущают искусство сердцем. В мероприятии приняли участие более ста юных талантов со всей Беларуси.

В конкурсной программе было 5 номинаций: от гармонии академического хорового исполнения до энергии инструментальной музыки. Ритм мелодичного праздника задал инклюзивный хор "Радость души".

"Я буду исполнять композицию Мой Минск". Это авторская композиция моей семьи. Музыку написал мой брат в соавторстве с мамой, а слова - папа", - рассказала участница фестиваля Марианна Бабич.

Среди молодых талантов и студентка 4-го курса Гродненского государственного музыкального колледжа Анастасия Гуренкова.

"У меня была прекрасная педагог по фортепиано, она видела во мне потенциал и работала с тем, чтобы этот потенциал дал свои плоды. Благодаря ей я являюсь лауреатом не одного международного конкурса, я участвовала и в республиканских, и в международных конкурсах", - поделилась Анастасия.

Ирина Юреня, председатель центрального правления Белорусского товарищества инвалидов по зрению:

"Фестиваль творчества людей с инвалидностью по зрению проводится уже более 20 лет. Единственное, мы меняем название нашего фестиваля, чтобы всегда быть актуальными. Фестиваль - это не просто конкурс, это общение людей, встреча до глубины души родных людей, это обмен опытом, обмен своим творчеством и, конечно, это реабилитация людей по зрению через творчество".