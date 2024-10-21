Молодой белорусский футболист попал в топ-3 Лиги наций

Открытием европейского футбола осени 2024 года стал молодой белорусский вратарь Федор Лапоухов. В свои 21 год он застолбил за собой место основного в сборной Беларуси, стартовав с рекордной серии в Лиге наций, внес весомый вклад в возвращение минского "Динамо" в элитный этап еврокубков. Наконец, второй год кряду ведет бело-голубых к чемпионству, вселяя уверенность в партнеров. И в эти выходные впервые вывел команду с капитанской повязкой.

Он и несколько раньше был на виду, несмотря на то, что только летом отметил 21-й день рождения. Но эту осень белорусский вратарь Федор Лапоухов проводит как футбольный поэт вдохновенно.

Он брал пенальти в сентябрьском матче чемпионата Беларуси минского "Динамо" против "Минска". Мертвой хваткой, без шансов на добивании. Как Яшин Лев в 60-е играл на этом же поле, стоял стеной в поединке за национальную команду против Северной Ирландии. Та ничья против крепкой команды носит теперь его имя. Свою работу он выполнил блестяще.

Не для художественного преувеличения, а просто факты по итогам матчей Лиги наций УЕФА. Благодаря феерии с североирландцами Лапоухов попал в символическую сборную 3-го тура. Выше баллы оказались только у футбольного небожителя норвежца Эрлина Холанда и знаменитого австрийца Баумгартнера. По итогам трех матчей, которые Федор провел от звонка до звонка, он в топ-5 лучших игроков турнира. В пятерке с ним - хорват Модрич, бельгиец де Брейне и испанец Фабьян Руиз. Настоящий футбольный космический состав. К тому же, Федор стал первым белорусским вратарем, который начал в национальной команде с трех "сухих" официальных матчей.

В субботнем матче против Славии он вышел впервые с капитанской повязке. То есть в клубе, где собраны и классные легионеры, опытнейшие и именитые белорусские игроки. Но ему доверили. Ворота, кстати, сохранил "сухими".

Ну и самое главное качество, которое ощущаешь, находясь за воротами Федора Лапоухова, это то, что он вселяет уверенность, не только в своих болельщиков, но и самое главное - в своих защитников.

Федор Лапоухов еще с дубля Динамо" и с аренды в Лиду прослыл игроком, которых часто называют интеллектуалом. Не зря в поездке в Баку, где в этом сезоне минчане открывали элитный раунд в Лиге конференций, Федор попал в кадр, играя в шахматы, которыми занимался в детстве. Вот прям в классических традициях советского футбола. Как, кстати, и спортивной гимнастикой. А еще, играя три года назад в аренде в Лиде, однажды вышел как полевой игрок. Футболу начинал учиться в знаменитой минской СДЮШОР № 3, и даже застал тот самый легендарный асфальт, воспитавший лучших белорусских игроков в футбол в истории Белькевича и Глеба. Спрос наверняка на молодого белоруса сейчас очень высокий. И вот тут хочется не перехвалить. Но как?