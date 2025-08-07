Молодых специалистов на рабочих местах ждут подъемные выплаты, приятные бонусы - предусмотрено жилье

Стратегический ресурс страны. Выпускники прибывают по распределению на свои первые рабочие места. Для молодых специалистов это не только важный дебют в жизни, но и ответственный шаг на профессиональном пути.

Елизавета Громада выбрала свою профессию по зову сердца

Активистка, отличница, золотая медалистка - Елизавета Громада выбрала свою профессию по зову сердца. Выпускница педагогического университета, факультета дошкольного образования, работает воспитателем в детском саду № 96, где ранее проходила практику. Красный диплом позволил Лизе при распределении выбрать ведущее образовательное учреждение и получить вторую квалификационную категорию на год раньше.

Выпускница считает, что в этой профессии главное - дети. Именно они вдохновляют и мотивируют. Особенно приятно, когда дети привязываются, когда чувствуется их любовь, когда они с интересом слушают. Это греет душу.

Лиза убеждена, что каждый ребенок талантлив, задача педагога - помочь ему раскрыть свой потенциал. Воспитанников столичного детского сада обучают в формате поликультурного развития. Наряду с белорусскими традициями дети знакомятся с обычаями и особенностями других стран.

"Наше учреждение имеет статус городского ресурсного центра по дошкольному образованию, основам гражданской патриотической культуры, а также является филиалом кафедры общедошкольной педагогики.

"Таким образом для молодых специалистов открывается отличная возможность проявить себя и профессионально вырасти. Кроме того, появляется перспектива постоянного повышения педагогической деятельности", - пояснила заместитель заведующего детским садом № 96 Минска Екатерина Козлова.

Владислава Башко, врача - психиатра-нарколога, на новом рабочем месте встретили тепло и душевно. Приятным бонусом для него стало то, что в отделении работают врачи, с которыми он уже был знаком за пределами центра (с кем-то пересекался на курсах по специализации, с кем-то - во время учебы в университете). Как отмечает сам Влад, когда рядом свои люди, входить в профессию гораздо легче.

Победа на республиканской олимпиаде открыла дорогу Владиславу в медицинский университет

"Мои родители, мама и папа, тоже врачи, тоже работают в сфере психического здоровья. Я появился у них, когда они еще были студентами, в конце 5 курса. Поэтому иногда шучу, что в медицине я появился и в медицине же останусь. С самого детства я замечал, как они, возвращаясь с работы, обсуждали профессиональные моменты, делились переживаниями. Мне всегда было интересно их слушать, какие у них истории, случаи, как они много взаимодействуют с людьми, помогают им. Это очень отзывалось у меня внутри", - поделился воспоминаниями врач - психиатр-нарколог Минского городского клинического наркологического центра Владислав Божко.

Владислав уверенно шел к своей мечте. Победа на республиканской олимпиаде открыла ему дорогу в медицинский университет (он поступил без экзаменов). Теперь, став молодым специалистом, он точно знает, что помогать людям - его призвание.

"Каждый год к нам приходят врачи-интерны. Мы сразу включаем их в лечебный процесс. Они постоянно рядом со мной, посещают вместе и реанимационное отделение, где находятся пациенты нашего профиля. Интерны участвуют в обходах, в лечении, в ведении истории болезни. Мы показываем им, рассказываем, наставляем, стараемся вдохновить", - рассказала врач - психиатр-нарколог Минского городского клинического наркологического центра Мария Рудаковская.

В учреждениях здравоохранения Беларуси приступили к работе более 8 тыс. молодых медиков. 52 % выпускников распределены в центральные районные больницы и аптеки, которые обслуживают и сельское население.

"При распределении мы делали акцент на укомплектовании так называемых пяти топовых специальностей, которые сегодня особенно востребованы. Это организация здравоохранения, анестезиология и реаниматология - по этим направлениям распределены 87 % выпускников, они уже прибывают на свои первые рабочие места. Также это врачи общей практики, участковые педиатры, специалисты диагностического профиля: рентгенологи, врачи клинической лабораторной диагностики, врачи ультразвуковой диагностики, это касается и врачей стоматологического профиля", - пояснила начальник главного управления кадровой работы и профессионального образования Министерства здравоохранения Беларуси Ольга Колюпанова.

Для всех молодых специалистов предусмотрены жилье, подъемные выплаты и приятные бонусы. Размер стимулирующих выплат составляет от 20 до 50 % от оклада в зависимости от сферы деятельности.