Мониторинг такси: ГАИ проводит республиканский рейд с 6 по 10 апреля

ГАИ сегодня начинает республиканский рейд. В центре внимания - такси. Инспекторы намерены проверить все: от технического состояния машины до документов водителей.

Андрей Гаркуша, первый замначальника главного управления ГАИ МВД Беларуси:

"В прошлом году с участием такси произошло 108 дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека погибли, 113 получили ранения различной степени тяжести. Наряды ДПС возьмут на контроль соблюдение безопасных условий перевозки, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".