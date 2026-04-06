Мониторинг такси: ГАИ проводит республиканский рейд с 6 по 10 апреля
ГАИ сегодня начинает республиканский рейд. В центре внимания - такси. Инспекторы намерены проверить все: от технического состояния машины до документов водителей.
Андрей Гаркуша, первый замначальника главного управления ГАИ МВД Беларуси:
"В прошлом году с участием такси произошло 108 дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека погибли, 113 получили ранения различной степени тяжести. Наряды ДПС возьмут на контроль соблюдение безопасных условий перевозки, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".
Если выявят нарушения, неисправный автомобиль или водителя без допуска к перевозкам, к ответственности привлекут и руководителей организаций. Главная цель рейда - напомнить, что всем участникам движения необходимо строго соблюдать установленные правила.