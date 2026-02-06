Мониторинговая группа по проверке системы здравоохранения анализирует оказание медпомощи в регионах

Доступная и своевременная, качественная и современная - эти критерии сегодня стоят в основе оказания медицинской помощи населению. А насколько они реально выполняются, анализирует мониторинговая группа по проверке системы здравоохранения. Анализ обстановки на местах начали в 2023-м и сегодня достигнуты весомые результаты.

Оказание медицинской помощи в регионах

"Сначала болело за грудью, потом перешла сильная боль на плечо", - описывает свое состояние мужчина.

Симптоматика острого коронарного синдрома развивается коварно, если без сложных терминов, когда приток крови к сердцу резко снижается. Сколько времени есть у медиков, чтобы успеть? Не больше часа. Есть правило "золотого" на анамнез, диагностику и принятие решения.

Наталья Корнелюк, заведующая кардиологическим отделением Волковысской центральной районной больницы:

"Мы обслуживаем свой район в Волковыске и 5 прилегающих районов. Мы являемся межрайонным центром по оказанию помощи пациентам с ОКС, а также являемся вторым уровнем для оказания помощи пациентам в принципе вообще с болезнями системы кровообращения".

медицинские работники news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92b40eab-a934-480d-ac7b-84be42e92397/conversions/6e3232ab-86a7-4eef-9b40-8d958cc34be3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92b40eab-a934-480d-ac7b-84be42e92397/conversions/6e3232ab-86a7-4eef-9b40-8d958cc34be3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92b40eab-a934-480d-ac7b-84be42e92397/conversions/6e3232ab-86a7-4eef-9b40-8d958cc34be3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92b40eab-a934-480d-ac7b-84be42e92397/conversions/6e3232ab-86a7-4eef-9b40-8d958cc34be3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Более 1,5 тыс. пациентов кардиопрофиля пролечено в этих стенах за прошлый год, около 40 % - это жители прилегающих к Волковыску районов. Раньше за такой помощью ездили в Гродненский кардиоцентр. Теперь на дорогу не более получаса. Для этого в стране и создавали подобные межрайцентры, чтобы высокие технологии стали еще ближе. Больница оснащена, кадров с опытом в достатке. Однако не все зависит лишь от наличия. Слаженность и организация работы с острыми пациентами порой весит много. Сегодня все вкупе в центре внимания мониторинговой группы по проверке системы здравоохранения, которая продолжает работу в стране.

Ирина Абельская, главврач Республиканского клинического медицинского центра управления делами Президента Беларуси:

"Для специалистов нашей рабочей группы было очень важно посмотреть, как на каждом из этапов этого маршрута не будут теряться драгоценные минуты, как будет слаженно работать команда, потому что в оказании помощи таким пациентам участвует команда. Насколько грамотно и в соответствии с нормативными документами укомплектованы укладки и необходимое оборудование, готовое к оказанию тоже неотложной экстренной помощи на всех этапах маршрута".

Мониторинг качества медицинской помощи в регионах

медицинские работники news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22f21813-dd63-47ab-bf70-f0e76d5d90fe/conversions/53a18bca-29a3-4f8c-b984-edae36334c76-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22f21813-dd63-47ab-bf70-f0e76d5d90fe/conversions/53a18bca-29a3-4f8c-b984-edae36334c76-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22f21813-dd63-47ab-bf70-f0e76d5d90fe/conversions/53a18bca-29a3-4f8c-b984-edae36334c76-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22f21813-dd63-47ab-bf70-f0e76d5d90fe/conversions/53a18bca-29a3-4f8c-b984-edae36334c76-xl-___webp_1920.webp 1920w

От машины скорой (зачастую минуя приемное отделение) - лучевая диагностика и реанимация или рентген - операционная. И именно диагностика в этой цепочке - ключевое звено, что позволяет поставить точный диагноз и не ошибиться с выбором лечебных программ.

Лариса Никитина, завотделением Республиканского клинического медицинского центра управления делами Президента Беларуси:

"Если 3 года назад здесь были какие-то проблемы в плане профессиональной подготовки, в плане штатов, недостаток был врачей, естественно, мы не могли обеспечить режим работы, который нужен круглосуточно. Сейчас эти проблемы исправлены. Мы смотрим, насколько хорошо работает техника, насколько она полностью освоена, насколько доктора владеют документами, знаниями и навыками в оказании диагностической помощи".

Поделиться, подсказать и направить, чтобы люди на местах могли получать помощь от медиков не хуже, чем в областных центрах и столице - главная задача этой работы. И внимание к межрайцентрам неслучайно. Это звено здравоохранения берет на себя, как правило, весомую часть населения. Например, получив статус межрайонного и межрегионального центра, больница в Волковыске обслуживает под 220 тыс. населения.

Юрий Слободин, заместитель главврача Республиканского клинического медицинского центра управления делами Президента Беларуси:

"Для того чтобы наш третий, четвертый уровень занимался тем, чем он должен заниматься, а это высокотравматичная, высококачественная, сложная, высокотехнологичная помощь, чтобы они могли свои усилия и свои возможности бросить именно на это, у нас должны качественно работать межрайонные центры. Они практически все сегодня обеспечены полностью всем необходимым. И теперь очень важно, чтобы эти центры начали правильно, профессионально работать".

Высокие технологии на местах

В марте 2023 года больницу уже инспектировала межведомственная группа, тогда только начиналось становление межрайцентра. Динамика налицо - выстраивается качественная хирургическая помощь, а по количеству замены тазобедренных суставов стабильно опережают нормативы. Это 5-6 операций в день. И время ожидания такой высокотехнологичной помощи сократилось - не больше трех месяцев.

Евгений Пыжик, завотделением травматологии Волковысской центральной районной больницы:

"С середины 2023 года по программе Президента поставлено около 550 эндопротезов тазобедренного сустава. В этом году также продолжается эта программа протезирования. Поставлено даже в январе 20 протезов".

Анализ медицины в Гродненской области

Сегодня в Гродненской области 3 крупных межрайцентра: в Островце, Лиде и Волковыске, мониторинговая группа побывала в каждом, чтобы подсказать, как правильно заполнить пробелы.

Итоги же этой большой работы в области подвели сообща. С мест ответственные подключились по видеосвязи. Диалог, который позволяет обменяться опытом, в том числе и между специалистами области.

Ирина Абельская, главврач Республиканского клинического медицинского центра управления делами Президента Беларуси:

"Все этапы взаимодействия - это достаточно непростой процесс. Здесь большую роль играет командный подход. Очень много вопросов и замечаний лежит именно в организационной плоскости. Мы ознакомились со здравоохранением города Гродно, в первую очередь с позицией оценки межуровневого взаимодействия. Масштабы впечатляют. И я считаю, что сегодня Гродно и Гродненская область имеют абсолютно все возможности вывести медицину и здравоохранение Гродненской области на самый высокий уровень".