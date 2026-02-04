Морозный вызов: как в Минске поддерживают работу транспорта в условиях низких температур

Погода внесла свои коррективы и в работу общественного транспорта Минска. Особое внимание было уделено обеспечению бесперебойной работы дизельных автобусов в условиях низких температур.

Для этого предприятие "Минсктранс" перешло на использование специального зимнего топлива, которое сохраняет свои эксплуатационные характеристики даже в сильный мороз и помогает поддерживать оптимальную температуру в салоне.

Елена Громыко, пресс-секретарь ГП "Минсктранс":

"В осенне-зимний период с 1 октября по 30 апреля в автобусах постоянно функционирует система отопления, использующая технологическое тепло двигателя, конвекторы в салоне. При температуре воздуха окружающей среды от плюс 2 градусов включительно дополнительно производится включение вентиляторов-отопителей салонов".