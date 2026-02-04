3.74 BYN
Морозный вызов: как в Минске поддерживают работу транспорта в условиях низких температур
Погода внесла свои коррективы и в работу общественного транспорта Минска. Особое внимание было уделено обеспечению бесперебойной работы дизельных автобусов в условиях низких температур.
Для этого предприятие "Минсктранс" перешло на использование специального зимнего топлива, которое сохраняет свои эксплуатационные характеристики даже в сильный мороз и помогает поддерживать оптимальную температуру в салоне.
Елена Громыко, пресс-секретарь ГП "Минсктранс":
"В осенне-зимний период с 1 октября по 30 апреля в автобусах постоянно функционирует система отопления, использующая технологическое тепло двигателя, конвекторы в салоне. При температуре воздуха окружающей среды от плюс 2 градусов включительно дополнительно производится включение вентиляторов-отопителей салонов".
Отсутствие отопления в общественном транспорте в зимний период является нарушением законодательства Республики Беларусь. При температуре ниже минус 5 градусов отопительные системы в автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах должны работать в 100-процентном режиме.