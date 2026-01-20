Морозы в Могилевской области: как коммунальщики, волонтеры и медики помогают пережить холода

По максимуму коммунальные службы оказывают помощь в расчистке придомовых территорий. Помогают организации людьми и техникой.

Также важно укрываться от холода: медики напоминают об опасности обморожения.

В Могилевской области морозы не отступают. Ночью 21 января столбики термометров вновь перешагнули отметку в минус 20. Волонтеры, Красный Крест активизировались, чтобы согреть прохожих горячим чаем.

Центральный рынок - основная точка: палатка с тепловой пушкой и генератор в режиме работы нон-стоп. Волонтеры из числа студентов (будущих педагогов) приглашают согреться, перекусить на месте и укрыться от холода в эти рекордные январские морозы.

Сразу несколько мобильных групп из числа волонтеров курсируют по городу. Остановки там, где продолжаются работы по расчистке снега. Лопаты хоть и согревают, но с горячим чаем процесс проходит быстрее.

Коммунальщики работают над кронированием деревьев во дворах. Поддержать, а еще согреть в мороз, приехали специалисты отраслевого профсоюза с горячим чаем и едой.

Юлия Дубонос, председатель первичной профсоюзной организации ЖРЭУ Октябрьского района г. Могилева:

"Мониторинги проводим по охране труда, чтобы везде соблюдался температурный режим, это очень важно. Проводим горячие линии по соблюдению, чтобы у них были дополнительные перерывы для обогрева. Это очень важно".

Не допустить переохлаждения, и уж тем более обморожения, - главная цель профилактических мероприятий со стороны медиков, которые в эти дни советуют не задерживаться подолгу на улице, а в случае чрезвычайной ситуации немедленно обращаться к врачам.

Максим Романов, заведующий ожоговым отделением Могилевской больницы № 1:

"Избегайте длительного нахождения на открытом воздухе. Одеваться надо тепло - обувь, перчатки должны быть удобными, теплыми, свободными и сухими. Если после ощущения холода появляется ощущение онемения, снижения чувствительности, ощущение "бегания мурашек", то тогда надо бить тревогу".