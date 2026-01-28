Морозы возвращаются: к выходным в Беларуси существенно похолодает

Зима в Беларуси в этом году бьет все рекорды: сначала циклон "Улли", потом "Леони". И каждый из них оставил после себя последствия, которые профильные службы продолжают устранять.

Циклон "Леони" уходит на восток. Ледяной дождь, резкие перепады температур и слякоть - погода в очередной раз устроила белорусам проверку на прочность, но они ее прошли успешно.

Службы оперативно включились в устранение последствий непогоды. В республике и ночью, и днем в уборке снега и обработке противогололедными материалами дорог задействовали почти 1,5 тыс. единиц спецтехники и более 5,5 тыс. работников ЖКХ. Каждый понимал: от слаженности действий зависит комфорт и, что немаловажно, безопасность белорусов.

Лина Ильина, мастер ЖЭУ № 7 Фрунзенского района Минска:

"Работаем в усиленном режиме ежедневно. Наша рабочая смена по комплексной уборке начинается в 5:30-6:00 утра задействованы абсолютно все работники, которые у нас есть по всем участкам. Постоянно задействована техника, малая механизация, трактора, ТО, щетки. Постоянно выполняется уборка пешеходных и всех остальных связей, чтобы жителям было удобнее подходить к общественным местам, к остановочным пунктам, школам и детским садикам".

Зима - априори непредсказуемая пора, никогда не знаешь, что будет завтра, поэтому так важно быть во всеоружии. Это касается не только профильных служб: такое хорошее напоминание и самим белорусам - позаботиться и о себе, а также напомнить правила нахождения в морозы на улице детям. Конечно, стоит учитывать факт: без лишней надобности во время непогоды стараться не выходить из дома.

Наталья Гончарик, врач-педиатр медцентра:

"Врачи рекомендуют одеваться по погоде, мы должны быть одеты в несколько слоев одежды. Прежде всего, не теплый верхний слой (надели шубу и майку), надо одеть несколько слоев, желательно три. Не забываем ни в коем случае про шапки, потому что до 60 % тепла теряется у нас через поверхность головы. Не забываем, что когда мороз, лучше надевать варежки, именно варежки, не перчатки. Обувь должна быть на низком ходу. Не забываем, что на морозе нам надо двигаться".

