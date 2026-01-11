3.68 BYN
Мощный циклон "Фрэнсис-Улли" похозяйничал в Гродненской области
Снег в Гродненском регионе идет практически непрерывно уже третий день. Сугробы местами выросли до 40 см. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме. К уборке снега подключились городские службы, военные, волонтеры.
На передовой в борьбе с последствиями циклона - ГГУПП "Спецавтохозяйство". Техника именно этого предприятия в первую очередь выходит на основные улицы города, расчищая проезжую часть и обрабатывая покрытие.
Франц Почебут, замдиректора предприятия "Спецавтохозяйство":
"Работы по ликвидации зимней скользкости продолжаются круглосуточно. В среднем 30 единиц техники работает ежесменно, 108 уборщиков территорий по расчистке остановок, пешеходных переходов, расход примерно материала 300 тонн в смену".
Одновременно работа идет и во дворах. Работники ЖКХ расчищают придомовые территории, подходы к подъездам, а также пешеходные дорожки. Присоединились и сами жители города.
Помогают городу и военнослужащие. Они подключились к уборке снега возле социальных объектов, где требовалась оперативная расчистка больших площадей.
Всего на контроле у городских служб - более 400 км улично-дорожной сети. В сутки на обработку и уборку используется свыше 500 тонн пескосоляной смеси. Работа продолжится и после завершения активного снегопада - для предотвращения наледи и повторных заносов.