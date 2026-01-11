Мощный циклон "Фрэнсис-Улли" похозяйничал в Гродненской области

Снег в Гродненском регионе идет практически непрерывно уже третий день. Сугробы местами выросли до 40 см. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме. К уборке снега подключились городские службы, военные, волонтеры.

На передовой в борьбе с последствиями циклона - ГГУПП "Спецавтохозяйство". Техника именно этого предприятия в первую очередь выходит на основные улицы города, расчищая проезжую часть и обрабатывая покрытие.

Франц Почебут, замдиректора предприятия "Спецавтохозяйство":

"Работы по ликвидации зимней скользкости продолжаются круглосуточно. В среднем 30 единиц техники работает ежесменно, 108 уборщиков территорий по расчистке остановок, пешеходных переходов, расход примерно материала 300 тонн в смену".

Одновременно работа идет и во дворах. Работники ЖКХ расчищают придомовые территории, подходы к подъездам, а также пешеходные дорожки. Присоединились и сами жители города.

Помогают городу и военнослужащие. Они подключились к уборке снега возле социальных объектов, где требовалась оперативная расчистка больших площадей.