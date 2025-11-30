Мошенники неустанно придумывают новые схемы обмана, ценза на возраст для них не существует

С развитием технологий меняются схемы и способы обмана. Для повышения осведомленности граждан о новых угрозах и формирования культуры безопасного поведения в интернете с 24 по 30 ноября в Беларуси прошла неделя под знаком кибербезопасности.

Правила безопасного поведения в интернете, защита персональных данных и риски общения в социальных сетях - вопросы, которые объединили школьников столичной СШ № 59. Профилактика - лучшее оружие в противодействии онлайн- и телефонному мошенничеству.

Ирина Ванюк, начальник отделения по противодействию киберпреступности Фрунзенского РУВД Г. Минска

Ирина Ванюк, начальник отделения по противодействию киберпреступности Фрунзенского РУВД Г. Минска: "От преступности в интернете нам никуда не деться и не уйти. Нам просто нужно научиться защищаться. Потому что вся преступность постепенно переходит в интернет. И детей нужно с самого малого возраста профилактировать и учить этой цифровой грамотности".

Владеть базовыми знаниями о кибербезопасности важно не только детям и подросткам, но и взрослым. Как показывает практика, для мошенников не существует ценза на возраст.

учащийся столичной СШ № 59 Иван Якушевич

"Одно из основных правил - это никому не давать доступ к своим личным данным, также никому не помогать в каких-либо мошеннических схемах. У меня даже был личный пример, когда моим бабушкам звонили. Благодаря тому, что мы их информируем обо всем этом, они становятся более опытными и не попадаются на такие уловки", - рассказал учащийся школы Иван Якушевич.

Электронные сервисы, интернет-банкинг, удаленная работа или учеба, интернет-магазины и маркетплейсы - все это прочно вошло в повседневность. И чем больше мы погружаемся в мир информационно-коммуникационных технологий, тем уязвимее становимся для интернет-преступников.

Андрей Гаев, директор Национального центра защиты персональных данных Беларуси: "Беларусь в целом находится в топе внимания мошенников и лиц, которые пытаются осуществлять различного рода несанкционированные действия с информационными ресурсами и системами. По киберинцидентам в странах СНГ мы занимаем 2 место, абсолютное большинство атак направлено на получение личной информации. Это тоже объективно, потому что все, что происходит в цифре, так или иначе направлено на человека".

Для мошенников, орудующих в цифровом пространстве, сегодня нет границ. Поэтому государства объединяют совместные усилия в противостоянии современным вызовам.

Олимжон Мирзаев, директор Центра кибербезопасности Узбекистана: "Опыт Беларуси в обеспечении кибербезопасности очень интересен для Республики Узбекистан, потому что в Беларуси уже разработаны, существуют и внедрены в эксплуатацию национальные системы, такие как DPI-система, т.е. система глубокого анализа трафика. Есть такие разработки, как SIEM-система для мониторинга инцидентов кибербезопасности".