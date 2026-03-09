Мост через Днепр - расскажем о современных технологиях, сроках строительства и безопасности

В Речицком районе специалисты непрерывно трудятся над реконструкцией автомобильного моста через Днепр на трассе М10. Строительно-монтажные работы идут с опережением графика. Строго соблюдают технологии, чтобы сооружение выдерживало современный поток, - главная задача.

Плановая реконструкция правой части моста через Днепр на автодороге М10 находится в активной фазе. По окончанию масштабных работ сооружение станет шире, удобнее и безопаснее. На качестве ускоренные темпы строительства не отразятся, уверяют специалисты.

97-й километр автодороги М10 (граница Российской Федерации - Гомель - Кобрин) - один из самых оживленных участков республиканской трассы. За сутки проходит минимум 7 тыс. машин, в том числе грузовых. Весь транспортный поток в обе стороны идет по соседнему отремонтированному сооружению. Строительно-монтажные работы на правой части моста в самом разгаре.

Денис Ясько, гендиректор РУП "Гомельавтодор":

"Работы по данному сооружению начались в октябре 2025 года. Сегодня уже выполнена разборка железобетонного строения на 4 пролетах, разобраны 4 опоры, выполнено устройство площадок для установки новых опор, ведется параллельно демонтаж металлического пролетного строения. Будут устроены пролетные железобетонные строения, на них устанавливается бетонная плита, будет произведена ее гидроизоляция, потом будет устроен пирог из асфальтобетона".

Юрий Коноваленко, мастер ОАО "Мостострой" филиала "МСУ-4":

"Мы проводим антипаводковые мероприятия. У нас идет укрепление рабочих площадок самое элементарное - это наполнение мешков песком и укладывание вдоль стенок нашей рабочей площадки".

Автомобилисты смогут оценить удобство и комфорт. Вместо 7 привычных метров в ширину правая часть моста будет 10. Бетонное основание обеспечит высокую несущую способность без сезонных ограничений, а значит, дорожное покрытие не будет деформироваться даже при самых высоких температурах.

Алексей Крюков, водитель:

"Когда наступают праздники, машины собираются, движение затруднено. Так будет лучше в любом случае".