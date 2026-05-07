Мотопробег по местам боевой славы объединил байкеров из Беларуси и Чехии
Патриотический международный мотопробег по местам боевой славы объединил байкеров из Беларуси и Чехии.
Мотоциклисты посещают знаковые места Синеокой, чтобы вместе почтить память героев, сражавшихся за мир. Такой маршрут памяти - давняя традиция.
Участники историко-патриотической акции посетили мемориальный комплекс "Хатынь" и возложили цветы к подножию монумента "Непокоренный человек".
Марсель Шип, участник мотопробега (Чехия):
"Я чувствую боль людей, которые прошли ужасы войны. Многие остались там навсегда, но души их с нами".
"Ребята под впечатлением от нашей страны, от наших людей и от нашей памяти - от того, как мы относимся к тому наследию и к событиям того времени, как мы это чувствуем, переживаем. И мы, конечно же, тоже видим, как они это все переживают со слезами на глазах. Вчера они посещали урочище Гай, где были расстреляны 3 тыс. жителей Чехии. И, конечно же, с дрожью в теле на это смотрели мы", - поделился участник мотопробега Вадим Жедик.
Олег Муравлев, организатор мотопробега:
"Посетили урочище Гай. Это знаковое место для чехов. Там было уничтожено порядка 3 тыс. чехословаков. Мы посетили сам музей. Они очень растроганы, не могут сдержать эмоций. Они реально плачут".
В патриотическом маршруте еще много точек. Участники мотопробега посетят город-герой Минск, затем Оршу и Могилев. Завершится пробег в Гомельской области - в городском поселке Корма.