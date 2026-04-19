Мозаики Нади Леже, миква, музей поднятых самолетов - чем привлекает 500-летний Зембин

Держим путь на северо-восток от столицы - в Борисовский район! 70 километров, и мы в местечке, где столетиями мирно уживались три конфессии: православие, католицизм и иудаизм.

А еще, кроме живописной природы, здесь можно найти уникальные мозаики легендарной белорусско-французской авангардистки Нади Леже.

Добро пожаловать в Зембин, место, которое в этом году отмечает 500-летие! А познакомит нас с юбиляром жительница этого агрогородка, председатель Зембинского сельского исполкома Людмила Городничук.

"Борисовский район - это моя малая родина. Здесь я долгое время работала в сельском хозяйстве, последние 15 лет посвятила себя агрогородку Зембину. Это чудесное место с богатой историей и замечательными людьми", - считает она.

храм Архангела Михаила

Людмила отметила храм Архангела Михаила, который является визитной карточкой Зембина. "Его история уходит корнями в XVI век. Он неоднократно преображался, и в 2010 году благодаря спонсорской помощи Анатолия Капского и ФК "БАТЭ" он приобрел вид хорошо отреставрированного ухоженного строения, - сказала она. - На территории храма есть единственный в Беларуси "Музей поднятых самолетов", который существует благодаря стараниям настоятеля храма Андрея Капульцевича. Он вложил всю душу - так же, как и в возрождение самого храма".

"В Зембине всегда мирно уживались три конфессии: православие, католицизм и иудаизм. В настоящее время на территории Зембина находятся храм Архангела Михаила, руины бывшего Доминиканского костела. Он памятник архитектуры. По легенде, в 1812 году при отступлении останавливался Наполеон, также здесь принимал вероисповедание французский генерал. И, по легенде, он здесь и похоронен. А от иудаизма у нас осталась миква. Синагоги уже не существует, а вот это еврейское сооружение - миква - существует до сих пор".

Музей народной славы - привлекательное место для туристов, причем не только белорусских, но и зарубежных, считает она. "Здесь есть оригиналы картин выдающихся белорусских художников, а гордостью является галерея нашей землячки Надежды Ходасевич-Леже. Это уникальные мозаичные панно, единственные в Беларуси. Также они есть в Подмосковье в России и во Франции", - перечислила председатель Зембинского сельского исполкома.