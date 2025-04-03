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Муаззин: Пакистан - стратегический партнер для Беларуси
Пакистан - значимый игрок в Евразийском регионе, который обладает значительным демографическим ресурсом и уникальным географическим положением. А укрепление сотрудничества Минска и Исламабада способствует развитию торговли, инфраструктуры и запуску новых технологических проектов.
Итоги переговорного дня анализирует экспертное сообщество.
Хаял Муаззин, журналист (Иран):
"Пакистан - важный актор в Евразии, обладающий демографическим потенциалом, ядерным арсеналом и уникальным географическим положением между Ближним Востоком и Центральной Азией, индийскими субъектами. Несмотря на санкционное давление, страна демонстрирует устойчивость и растущий интерес к многовекторной внешней политике. По условиям, меняющим глобальный порядок, Пакистан стремится сбалансировать отношения с Западом, Китаем, странами Персидского залива и теперь активно смотрит в сторону евразийского пространства".
Эксперт считает, что для Беларуси Пакистан не только перспективный рынок, но и стратегический партнер по линии Юг-Юг, с которым возможно развивать торговлю и инфраструктуру, транспортно-логистические и аграрно-технологические проекты.
"Визит премьер-министра Пакистана можно рассматривать как часть дипломатической стратегии укрепления международных связей в незападной орбите, а также как послание миру: есть альтернативный путь, путь взаимоуважения, прагматизма и развития", - добавил Хаял Муаззин.