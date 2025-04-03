Муаззин: Пакистан - стратегический партнер для Беларуси

Пакистан - значимый игрок в Евразийском регионе, который обладает значительным демографическим ресурсом и уникальным географическим положением. А укрепление сотрудничества Минска и Исламабада способствует развитию торговли, инфраструктуры и запуску новых технологических проектов.

Итоги переговорного дня анализирует экспертное сообщество.

Хаял Муаззин, журналист (Иран):

"Пакистан - важный актор в Евразии, обладающий демографическим потенциалом, ядерным арсеналом и уникальным географическим положением между Ближним Востоком и Центральной Азией, индийскими субъектами. Несмотря на санкционное давление, страна демонстрирует устойчивость и растущий интерес к многовекторной внешней политике. По условиям, меняющим глобальный порядок, Пакистан стремится сбалансировать отношения с Западом, Китаем, странами Персидского залива и теперь активно смотрит в сторону евразийского пространства".

Эксперт считает, что для Беларуси Пакистан не только перспективный рынок, но и стратегический партнер по линии Юг-Юг, с которым возможно развивать торговлю и инфраструктуру, транспортно-логистические и аграрно-технологические проекты.