Музейно-парковый комплекс "Победа" в Минске - хранитель памяти о Великой Отечественной войне

Беларусь заплатила за Великую Победу высокую цену, поэтому в стране большое внимание уделяется историческим и памятным местам - мемориалам и воинским захоронениям.

Стела "Минск - город герой"

Одна из самых узнаваемых достопримечательностей белорусской столицы - стела "Минск - город герой". Более 40 лет обелиск высотой 45 метров украшает пересечение проспектов Победителей и Машерова. Это место всенародной памяти, через него прокладывают маршруты официальные делегации, гости столицы.

Екатерина Котловская, завотделом Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны: "Выполнена стела в виде знамени Победы. И мы можем видеть, что там находится и золотая звезда в лавровой ветви. Рядом со стелой установлена скульптура Родины-матери, которая высоко подняла вверх левую руку с тремя фанфарами. Каждая из них символизирует подвиги партизан, подпольщиков, фронтовиков".

1943 год. Еще гремит Великая Отечественная война. Но как высока была вера в грядущую победу, если уже в эти дни возникла мысль о создании комплекса, чтобы увековечить всенародный подвиг. Музей истории Великой Отечественной войны общей площадью более 15 тыс. квадратных метров самый популярный в стране. Ежегодно его посещают более 500 тыс. человек, причем не только белорусы, но и гости из более чем 100 государств.

Музей истории Великой Отечественной войны

"Здание музея символично: 10 лучей Победы - это 10 важных этапов Великой Отечественной войны: от героической обороны Брестской крепости в 1941 году до водружения знамени Победы над Рейхстагом в 1945-м. Также эти символичные лучи несут в себе еще один важный глубокий смысл: это салют Великой Победы", - рассказала Екатерина Котловская.

Обелиск "Минск - город-герой" и Музей истории Великой Отечественной войны объединяет музейно-парковый комплекс "Победа". Он же самый крупный в столице. Парк расположился в Центральном районе и имеет площадь 200 гектаров.

Мария Бондаревич, младший научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны: "Первые деревья, кусты высадили участники войны: наши ветераны, подпольщики, партизаны. И по сей день большая часть лесного массива - это те самые деревья, которые были высажены в 1948-1952 годах. На сегодня музейный комплекс уже обновлен. Триумфальная арка обозначает вход в сам парк. Над ней символ. Это Орден Победы. Ну и в целом, если прогуляться по парку, можно заметить много символических объектов".

В Беларуси на сегодня насчитывается более 8 тыс. воинских захоронений и мемориалов жертвам войны. Эти места поистине святые, ведь так или иначе связаны с историей каждой белорусской семьи.

