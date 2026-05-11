Музейно-парковый комплекс "Победа" в Минске - хранитель памяти о Великой Отечественной войне

Беларусь заплатила за Великую Победу высокую цену, поэтому в стране большое внимание уделяется историческим и памятным местам - мемориалам и воинским захоронениям.

Стела "Минск - город герой"

Одна из самых узнаваемых достопримечательностей белорусской столицы - стела "Минск - город герой". Более 40 лет обелиск высотой 45 метров украшает пересечение проспектов Победителей и Машерова. Это место всенародной памяти, через него прокладывают маршруты официальные делегации, гости столицы.

Екатерина Котловская, завотделом Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны

Екатерина Котловская, завотделом Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны: "Выполнена стела в виде знамени Победы. И мы можем видеть, что там находится и золотая звезда в лавровой ветви. Рядом со стелой установлена скульптура Родины-матери, которая высоко подняла вверх левую руку с тремя фанфарами. Каждая из них символизирует подвиги партизан, подпольщиков, фронтовиков".

1943 год. Еще гремит Великая Отечественная война. Но как высока была вера в грядущую победу, если уже в эти дни возникла мысль о создании комплекса, чтобы увековечить всенародный подвиг. Музей истории Великой Отечественной войны общей площадью более 15 тыс. квадратных метров самый популярный в стране. Ежегодно его посещают более 500 тыс. человек, причем не только белорусы, но и гости из более чем 100 государств.

Музей истории Великой Отечественной войны

"Здание музея символично: 10 лучей Победы - это 10 важных этапов Великой Отечественной войны: от героической обороны Брестской крепости в 1941 году до водружения знамени Победы над Рейхстагом в 1945-м. Также эти символичные лучи несут в себе еще один важный глубокий смысл: это салют Великой Победы", - рассказала Екатерина Котловская.

Обелиск "Минск - город-герой" и Музей истории Великой Отечественной войны объединяет музейно-парковый комплекс "Победа". Он же самый крупный в столице. Парк расположился в Центральном районе и имеет площадь 200 гектаров.

Мария Бондаревич, младший научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны

Мария Бондаревич, младший научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны: "Первые деревья, кусты высадили участники войны: наши ветераны, подпольщики, партизаны. И по сей день большая часть лесного массива - это те самые деревья, которые были высажены в 1948-1952 годах. На сегодня музейный комплекс уже обновлен. Триумфальная арка обозначает вход в сам парк. Над ней символ. Это Орден Победы. Ну и в целом, если прогуляться по парку, можно заметить много символических объектов".