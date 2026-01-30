3.75 BYN
2.85 BYN
3.41 BYN
МВД Беларуси: Уровень преступности достиг минимума за 10 лет
Министр внутренних дел Иван Кубраков подвел итоги работы органов внутренних дел и внутренних войск за 2025 год и обозначил приоритеты на 2026-й на заседании итоговой коллегии ведомства.
Глава МВД отметил, что подразделения выполнили все поручения Президента Беларуси Александра Лукашенко. Основное внимание уделялось защите жизни и собственности граждан, противодействию коррупции, наркотрафику и киберпреступности, а также обеспечению правопорядка в общественных местах.
По словам министра, уровень преступности в Беларуси достиг минимального значения за последние 10 лет. Впервые зафиксировано снижение числа киберпреступлений при росте их раскрываемости. Положительная динамика наблюдается по рецидивной и бытовой преступности. За всю историю суверенной Беларуси зафиксировано минимальное количество преступлений с участием несовершеннолетних.
Обстановка на дорогах остается под контролем - по всем основным показателям аварийности отмечается улучшение.
Для повышения доступности милиции запущен чат-бот "Мы всегда рядом!", туда с момента запуска поступило более 2 тыс. сообщений о правонарушениях.
Среди приоритетов на 2026 год Иван Кубраков выделил:
- оперативное сопровождение градообразующих предприятий и крупных инвестпроектов, особое внимание уделено агропромышленному комплексу и предотвращению хищений в сфере оборота КРС;
- расширение использования системы мониторинга общественной безопасности с элементами искусственного интеллекта;
- профилактику кибервымогательств и разработку механизмов защиты граждан от перевода денег мошенникам;
- снижение отравлений психоактивными веществами и недопущение вовлечения несовершеннолетних в наркотрафик;
- адекватные меры реагирования на риски, связанные с упрощенным визовым режимом;
- активизацию работы с тунеядцами и лицами, освобождаемыми из мест лишения свободы;
- усиление профилактики среди подучетных категорий и обязательное привлечение административно арестованных к труду.
Министр также акцентировал внимание на кадровой политике, открытии Колледжа МВД (с 1 января 2026 года будет выполнять подготовку дополнительно 100 офицеров ежегодно), развитии военно-патриотических клубов и поддержке женщин-сотрудниц в Год белорусской женщины.
Отдельное внимание было уделено внутренним войскам, которые сохранят высокую готовность, совершенствуют экипировку и тактику, продолжат развивать подразделения борьбы с БПЛА.
Заместители министра в своих докладах подтвердили положительные тенденции.
Факт
Произошел минимум преступлений в общественных местах и в состоянии опьянения за 10 лет, снизился уровень наркопреступлений и отравлений, предотвращены переводы гражданами около 5 млн белорусских рублей мошенникам, выявлено 38 коррупционных схем и 299 преступлений в агропромсекторе.
Заседание завершилось награждением лучших подразделений. Переходящие призы и ключи от новых служебных автомобилей получили Лоевский, Островецкий, Столинский и Октябрьский РОВД, а также УВД Гродненского облисполкома и Московское РУВД Минска. Московское РУВД белорусской столицы также занесено в Книгу почета МВД.
Иван Кубраков поблагодарил сотрудников за службу и пожелал успехов в новом году.