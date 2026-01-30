Смотреть онлайнПрограмма ТВ
МВД Беларуси: Уровень преступности достиг минимума за 10 лет

Изображение
Фото: sb.by

Министр внутренних дел Иван Кубраков подвел итоги работы органов внутренних дел и внутренних войск за 2025 год и обозначил приоритеты на 2026-й на заседании итоговой коллегии ведомства.

Глава МВД отметил, что подразделения выполнили все поручения Президента Беларуси Александра Лукашенко. Основное внимание уделялось защите жизни и собственности граждан, противодействию коррупции, наркотрафику и киберпреступности, а также обеспечению правопорядка в общественных местах.

Иван Кубраков на заседании итоговой коллегии

По словам министра, уровень преступности в Беларуси достиг минимального значения за последние 10 лет. Впервые зафиксировано снижение числа киберпреступлений при росте их раскрываемости. Положительная динамика наблюдается по рецидивной и бытовой преступности. За всю историю суверенной Беларуси зафиксировано минимальное количество преступлений с участием несовершеннолетних.

Обстановка на дорогах остается под контролем - по всем основным показателям аварийности отмечается улучшение.

Для повышения доступности милиции запущен чат-бот "Мы всегда рядом!", туда с момента запуска поступило более 2 тыс. сообщений о правонарушениях.

Среди приоритетов на 2026 год Иван Кубраков выделил:

  • оперативное сопровождение градообразующих предприятий и крупных инвестпроектов, особое внимание уделено агропромышленному комплексу и предотвращению хищений в сфере оборота КРС;
  • расширение использования системы мониторинга общественной безопасности с элементами искусственного интеллекта;
  • профилактику кибервымогательств и разработку механизмов защиты граждан от перевода денег мошенникам;
  • снижение отравлений психоактивными веществами и недопущение вовлечения несовершеннолетних в наркотрафик;
  • адекватные меры реагирования на риски, связанные с упрощенным визовым режимом;
  • активизацию работы с тунеядцами и лицами, освобождаемыми из мест лишения свободы;
  • усиление профилактики среди подучетных категорий и обязательное привлечение административно арестованных к труду.

Министр также акцентировал внимание на кадровой политике, открытии Колледжа МВД (с 1 января 2026 года будет выполнять подготовку дополнительно 100 офицеров ежегодно), развитии военно-патриотических клубов и поддержке женщин-сотрудниц в Год белорусской женщины.

Изображение

Отдельное внимание было уделено внутренним войскам, которые сохранят высокую готовность, совершенствуют экипировку и тактику, продолжат развивать подразделения борьбы с БПЛА.

Заместители министра в своих докладах подтвердили положительные тенденции.

Произошел минимум преступлений в общественных местах и в состоянии опьянения за 10 лет, снизился уровень наркопреступлений и отравлений, предотвращены переводы гражданами около 5 млн белорусских рублей мошенникам, выявлено 38 коррупционных схем и 299 преступлений в агропромсекторе.

Заседание завершилось награждением лучших подразделений. Переходящие призы и ключи от новых служебных автомобилей получили Лоевский, Островецкий, Столинский и Октябрьский РОВД, а также УВД Гродненского облисполкома и Московское РУВД Минска. Московское РУВД белорусской столицы также занесено в Книгу почета МВД.

Награждение лучших подразделений МВД Беларуси

Иван Кубраков поблагодарил сотрудников за службу и пожелал успехов в новом году.

