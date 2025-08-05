МВД Беларуси: за время уборочной кампании выявлено 86 случаев незаконного обращения ГСМ

Белорусская милиция продолжает мониторинг уборочной кампании. В июле выявлено 67 преступлений. В основном это хищения горюче-смазочных материалов, комплектующих и запчастей к сельхозтехнике.

Сотрудниками ОБЭП в Шкловском районе пресечена преступная деятельность заведующего ремонтной мастерской и водителя организации, которые похитили автозапчасти и моторное масло на сумму более 10 тыс. рублей. В Калинковичском районе тракторист присвоил себе 1,5 т. По этим и другим фактам возбуждены уголовные дела.

Сергей Авсиевич, замначальника управления ГУБЭП МВД Беларуси:

"К административной ответственности привлечено 143 лица. Выявлено 86 случаев незаконного обращения ГСМ, изъято свыше 8 т топлива. Установлено 24 факта управления транспортом водителями агропредприятий в состоянии опьянения. По результатам проверок сохранности имущества мобильными группами внесено свыше 650 представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений, более 100 касаются разукомплектования техники".