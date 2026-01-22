"Мы поддерживаем любые инициативы" - Авдонин о Совете мира

"Мы выступаем и поддерживаем любые инициативы, ориентированные на то, чтобы прекратить вооруженные конфликты и обеспечить созидание, а не разрушение в тех или иных регионах мира. Понятно, что Совет мира первоначально ориентирован на восстановление сектора Газа. Но одновременно мы поддерживаем и предполагаем, что Совет мира будет действовать и в других регионах, будет ориентирован на определенную инвестиционную деятельность, на то, чтобы восстанавливать разрушенные регионы, обеспечивать там создание необходимой инфраструктуры для роста благополучия граждан тех или иных стран, регионов и тем самым обеспечивать нормальное функционирование экономики, восстановление социально-экономических отношений с тем, чтобы люди пребывали не в состоянии нищеты, бедствий, а в состоянии благополучия. Для этого, конечно же, необходимы определенные усилия. И эти усилия должны касаться реальных, конкретных дел. Поэтому наш Президент поддерживает такие инициативы".