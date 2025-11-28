"Мы предлагаем взаимовыгодные проекты" - Шпаковский о сотрудничестве Беларуси и Мьянмы

Ключевой задачей дипломатических встреч на самом высоком уровне является прежде всего экономика. Своим мнением о перспективах партнерства Беларуси с Мьянмой поделился депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский.

"Мьянма - значимое государство в Юго-Восточной Азии. Это рынок емкостью более 50 млн человек, страна богата природными ресурсами. Мы поддерживаем теплые политические отношения, и в этой связи есть интерес мьянманских партнеров к сотрудничеству с Республикой Беларусь - это и продукция автомобилестроения, это и создание совместных производств, военно-техническое сотрудничество. В целом мы готовы здесь пойти с точки зрения промышленной кооперации настолько далеко, насколько готовы наши мьянманские партнеры. Планы довольно серьезные", - отметил парламентарий.

По его словам, Беларусь ставит перед собой задачу диверсифицировать экспортные поставки. Безусловно, для страны важны политические контакты, но ключевой задачей остается экономика.