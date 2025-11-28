3.72 BYN
2.92 BYN
3.38 BYN
"Мы предлагаем взаимовыгодные проекты" - Шпаковский о сотрудничестве Беларуси и Мьянмы
Ключевой задачей дипломатических встреч на самом высоком уровне является прежде всего экономика. Своим мнением о перспективах партнерства Беларуси с Мьянмой поделился депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский.
"Мьянма - значимое государство в Юго-Восточной Азии. Это рынок емкостью более 50 млн человек, страна богата природными ресурсами. Мы поддерживаем теплые политические отношения, и в этой связи есть интерес мьянманских партнеров к сотрудничеству с Республикой Беларусь - это и продукция автомобилестроения, это и создание совместных производств, военно-техническое сотрудничество. В целом мы готовы здесь пойти с точки зрения промышленной кооперации настолько далеко, насколько готовы наши мьянманские партнеры. Планы довольно серьезные", - отметил парламентарий.
По его словам, Беларусь ставит перед собой задачу диверсифицировать экспортные поставки. Безусловно, для страны важны политические контакты, но ключевой задачей остается экономика.
"Мы предлагаем нашим партнерам взаимовыгодные проекты. Это комплексный подход: не только поставки белорусской техники, допустим, но еще и создание станций технического обслуживания, выход на крупноузловую сборку - то есть совместные технологии, совместное развитие. Это привлекает", - заявил Александр Шпаковский.