3.70 BYN
2.94 BYN
3.39 BYN
"Мы закладываем будущее": трудовой десант Минпромышленности на посадке нового леса
4 апреля сотрудники Минпрома решили внести коррективы в свой привычный график выходного дня. Они работают в Борисовском лесхозе, высаживают молодые деревья: около 4 гектаров, 18 тысяч сеянцев - сосну, ель. Представители госорганов охотно подхватили зеленую инициативу, присоединиться к которой очень просто: обратитесь в ближайший лесхоз или лесничество, расскажите о своем желании помочь, взамен получите инвентарь для посадки зеленого достояния.
Андрей Конюшко, первый замминистра промышленности Беларуси: "Центральный аппарат министерства и все предприятия всегда с энтузиазмом и радостью относятся к таким мероприятиям. Акцией "Лес. Дабро. Парадак" мы закладываем фактически будущее, потому что через 30-40 лет вырастут новые рощи, дубравы. К сожалению, климатические условия и ветры, которые происходят с пугающей частотой в Беларуси, уничтожают наше главное богатство".
Егор Литвинов, главный лесничий Борисовского опытного лесхоза: "Мы всегда рады таким акциям, потому что это в любом случае помощь. В этот весенний сезон каждый день на счету. Пока не наступил вегетационный период, мы обязаны успеть посадить лес. За прошлые годы у нас очень много было организаций, за осень прошло где-то порядка 600 человек. Прошлой весной прошло примерно такое же количество человек. Очень много было помощи. Еще ждем, что будут нам помогать. Потому что работы очень много".
Добровольная акция - это не только про уборку, посадку, обновление и благоустройство, но еще и повод напомнить каждому о нашей ответственности перед природой и будущими поколениями.