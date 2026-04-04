"Мы закладываем будущее": трудовой десант Минпромышленности на посадке нового леса

4 апреля сотрудники Минпрома решили внести коррективы в свой привычный график выходного дня. Они работают в Борисовском лесхозе, высаживают молодые деревья: около 4 гектаров, 18 тысяч сеянцев - сосну, ель. Представители госорганов охотно подхватили зеленую инициативу, присоединиться к которой очень просто: обратитесь в ближайший лесхоз или лесничество, расскажите о своем желании помочь, взамен получите инвентарь для посадки зеленого достояния.

Андрей Конюшко, первый замминистра промышленности Беларуси

Андрей Конюшко, первый замминистра промышленности Беларуси: "Центральный аппарат министерства и все предприятия всегда с энтузиазмом и радостью относятся к таким мероприятиям. Акцией "Лес. Дабро. Парадак" мы закладываем фактически будущее, потому что через 30-40 лет вырастут новые рощи, дубравы. К сожалению, климатические условия и ветры, которые происходят с пугающей частотой в Беларуси, уничтожают наше главное богатство".

Егор Литвинов, главный лесничий Борисовского опытного лесхоза

Егор Литвинов, главный лесничий Борисовского опытного лесхоза: "Мы всегда рады таким акциям, потому что это в любом случае помощь. В этот весенний сезон каждый день на счету. Пока не наступил вегетационный период, мы обязаны успеть посадить лес. За прошлые годы у нас очень много было организаций, за осень прошло где-то порядка 600 человек. Прошлой весной прошло примерно такое же количество человек. Очень много было помощи. Еще ждем, что будут нам помогать. Потому что работы очень много".