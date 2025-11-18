"Мы жили в пространстве смерти" - воспоминания протоиерея о Луганске в 2014 году

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9647fc64-a4e2-43ce-bf17-7878210cc3ec/conversions/cd0c6dde-0983-4f6a-8ec0-23fe5a7afc5a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9647fc64-a4e2-43ce-bf17-7878210cc3ec/conversions/cd0c6dde-0983-4f6a-8ec0-23fe5a7afc5a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9647fc64-a4e2-43ce-bf17-7878210cc3ec/conversions/cd0c6dde-0983-4f6a-8ec0-23fe5a7afc5a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9647fc64-a4e2-43ce-bf17-7878210cc3ec/conversions/cd0c6dde-0983-4f6a-8ec0-23fe5a7afc5a-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

Настоятель храма иконы Божией Матери "Умиление" в Луганске протоиерей Александр в "Актуальном интервью" поделился воспоминаниями о событиях 2014 года, которые стали шоком для мирных жителей.

"Наверное, в нашем русском самосознании всегда есть понимание, когда приходит беда. Мы, наверное, становимся более внимательными, чуткими, у нас появляется вот этот генетический соборный дух. И, конечно, 2014 год для нас был шоком, для гражданских людей. Почему? Потому что было удивительно и непонятно, почему мы живем в стране, которая отвернулась от нас и начинает нас уничтожать", - рассказал протоиерей Александр.

Он вспомнил момент, когда над храмом пролетали самолеты, выпустившие ракеты по зданию государственной администрации. "В тот момент мы все поняли, что нас хотят уничтожить как народ, как русский народ. По воле распада Советского Союза мы оказались в украинской государственности. Естественно, жили мирно, созидательно, трудились, работали, выживали. Но кто-то решил изменить риторику: бомбу сюда скинуть, колючей проволокой огородить", - отметил священник.

Протоиерей Александр:

"Это же давние процессы. Я помню еще в школьные годы, во время "перестройки", собирались националистические группы, и они "москаляку на гиляку" уже провозглашали. А это был 1988 год. И тогда уже говорилось о Бандере, тогда говорилось о некой самостийности, был такой непонятный деструктивный национализм".

Местные жители, по его словам, не претендовали на многое - лишь на уважение к своему языку и культуре. "Конечно, за эти годы мы столкнулись с непонятной политикой, политикой двойных стандартов. Разве мы не учили в школах украинский язык? Учили. Разве мы не смотрели каналы на украинской мове? Смотрели. И к этому нормально относились. Но мы хотели, чтобы было двуязычие, чтобы в нашем регионе были нормальные конституционные права, чтобы наш русский язык, по крайней мере, был региональным, мы спокойно могли учить своих детей, заниматься документоведением. Многое уж не просилось. Просилось очень простое - иметь свое достоинство, честь своего народа", - подчеркнул он.

Священник вспомнил и события 2004 года. "Я помню 2004 год, первый Майдан, я ездил туда. Мы - представители епархии - ездили в лавру, молились об умиротворении. И тогда мы увидели эту ненависть к нам. По какой причине? Может быть, потому что мы имеем другую точку зрения. Мы говорим, нам надо развиваться, нам надо трудиться, нам нужно жить, выживать, нам нужно сохранить свою культуру, свое достояние. Мы ни на что не претендуем, но когда нам навязываются какие-то герои, которые нам чужды, навязываются какие-то понятия, где хорошо и где плохо, то, естественно, люди спокойно сказали "нет". Нарастающий русский дух, конечно, вылился в народное неприятие, ну и потом сопротивление. Потому что, извините, если тебя ломают через колено и навязывают чуждые ценности, а это ценности западного мира, и не лучшие ценности, для нас это было очень и очень болезненно", - рассказал протоиерей Александр.