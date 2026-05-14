Мяч в торговом споре теперь на стороне Китая - эксперт о новом этапе противостояния США и КНР

"Мяч в несколько большей степени сейчас находится на стороне КНР. Если в первой половине 2025 года Соединенные Штаты были в роли агрессора против Китая на экономическом поле битвы и вводили пошлины вплоть до 145 %, то через некоторое время Китай стал отвечать совершенно зеркально, вводя пошлины тоже каких-то запредельных размеров (более 100 %). Китай показал свою способность на равных разговаривать с Соединенными Штатами, сопротивляться им, вводить контрмеры, которые также потенциально могут больно ударить по американской экономике, в частности, в сфере тех же редкоземельных металлов и отдельных технологических историй. Поэтому сейчас и Соединенные Штаты, и Китай ведут переговоры более-менее на равных, однако технически мяч переговоров и инициативы находится, скорее, на стороне Китая".