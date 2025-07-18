На 31,8 тыс. бюджетных мест в белорусских вузах претендуют 46,1 тыс. абитуриентов

В Беларуси подвели промежуточные итоги подачи документов на бюджетные места в вузы. Так, на 31 800 мест претендуют более 46 тыс. абитуриентов.

Около 4 400 абитуриентов получили право на зачисление без экзаменов, это победители международных и республиканских олимпиад, медалисты, выпускники колледжей с дипломами отличием, а также учащиеся Национального детского технопарка и профильных классов. Еще около 700 человек поступают вне конкурса.

Наибольший спрос - более пяти человек на место - отмечен на такие специальности, как "графический и мультимедийный дизайн", "информационные системы и технологии", "правоведение" и "педиатрия".

Некоторые абитуриенты подали документы с суммой баллов более 390. В их числе будущие стоматологи, экономисты, IT-специалисты и переводчики. В нынешнем году у абитуриентов заметно вырос интерес и к педагогике. 19 июля еще продолжается прием документов на бюджет на сельскохозяйственные специальности и в вузы силового профиля. Приемные комиссии будут работать до 18:00.

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Андрей Иванец, министр образования Беларуси: "Каждый третий медалист в Беларуси решил поступать в региональный университет. Это свидетельствует о том, что меры по стимулированию поступления в такие вузы полностью себя оправдали. Речь идет о возможности для медалистов поступать в региональные университеты без экзаменов, что, конечно, мотивирует ребят оставаться в своих регионах".

Профильный министр отметил, что особое внимание Министерство образования уделяет подготовке педагогических кадров. В этом году набор в Белорусский государственный педагогический университет фактически рекордный: количество целевиков увеличилось на треть, что говорит о тесном взаимодействии школ и педагогических вузов, а также о востребованности педагогической траектории среди абитуриентов.