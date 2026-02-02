На Августовском канале ведется плановый ремонт исторического шлюза "Домбровка"

На Августовском канале идет плановый ремонт гидроузла "Домбровка". Межсезонье традиционно используется для обслуживания шлюзов и причалов. В этот раз особое внимание уделено сохранению исторического облика уникального гидротехнического сооружения.

Обновление исторического шлюза на Августовском канале

Ежегодный ремонт - это прежде всего вопрос безопасности и долговечности шлюзовой системы. В 2025 году на судоходном шлюзе "Домбровка" заменили верхние и нижние ворота. Сейчас работы ведутся на шлюзе-регуляторе - популярном месте отдыха, экскурсий и проведения фестивалей. Для обновления деревянных конструкций применяют сосну возрастом более 120 лет.

Эдмунд Юткевич, начальник участка по эксплуатации Августовского канала ОУП "Гродномелиоводхоз":

"Перед началом работ была пересыпана перемычка, завезено более 3 тыс. тонн грунта, произведен также демонтаж пазовой рамы, демонтаж ледорезов. В настоящее время занимаются монтажом пазовой рамы".

Ключевые элементы гидроузлов имеют строго определенные сроки службы. Затворы, регулирующие уровень воды и обеспечивающие судоходство, подлежат замене каждые десять лет.