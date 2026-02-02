3.75 BYN
На Августовском канале ведется плановый ремонт исторического шлюза "Домбровка"
На Августовском канале идет плановый ремонт гидроузла "Домбровка". Межсезонье традиционно используется для обслуживания шлюзов и причалов. В этот раз особое внимание уделено сохранению исторического облика уникального гидротехнического сооружения.
Обновление исторического шлюза на Августовском канале
Ежегодный ремонт - это прежде всего вопрос безопасности и долговечности шлюзовой системы. В 2025 году на судоходном шлюзе "Домбровка" заменили верхние и нижние ворота. Сейчас работы ведутся на шлюзе-регуляторе - популярном месте отдыха, экскурсий и проведения фестивалей. Для обновления деревянных конструкций применяют сосну возрастом более 120 лет.
Эдмунд Юткевич, начальник участка по эксплуатации Августовского канала ОУП "Гродномелиоводхоз":
"Перед началом работ была пересыпана перемычка, завезено более 3 тыс. тонн грунта, произведен также демонтаж пазовой рамы, демонтаж ледорезов. В настоящее время занимаются монтажом пазовой рамы".
Ключевые элементы гидроузлов имеют строго определенные сроки службы. Затворы, регулирующие уровень воды и обеспечивающие судоходство, подлежат замене каждые десять лет.
Следующий этап - замена несущих свай пешеходного моста. Завершить все работы на водосбросном шлюзе "Домбровка" планируют до начала навигации. Кроме того в планах также ремонт разводного моста на шлюзе "Немново" и обновление конструкций на гидроузле "Кужинец".